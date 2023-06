Da Roma a Reggio Calabria in Tesla: '9 ore e 58 euro di spesa'. Confronto con le termiche

Continuano i test nella vita reale delle auto elettriche, e ancora una volta è finita sotto la lente di ingrandimento Tesla, precisamente la Model 3. A testarla, comunque senza mai nominarla, è il programma di La7, PiazzaPulita, che ha voluto sperimentare il viaggio Roma-Reggio Calabria, registrando tempistiche e costi.

La Tesla Model 3, che costa come una Dacia Spring negli Stati Uniti, è una delle auto migliori per quanto riguarda l'elettrico, sia in termini di efficienza della batteria, si in termini di autonomia della stessa.

Inoltre, tenendo conto che la Tesla Model 3 in Lombardia costa oggi 30mila euro, si capisce come il rapporto qualità/prezzo sia a dir poco superlativo. La giornalista di PiazzaPulita aveva effettuato lo stesso test un anno fa con un'altra vettura, ma ora, con uno dei top di gamma nel mercato degli EV, la situazione è stata ben differente.

“Stiamo partendo con il 92 per cento di batteria carica – racconta - siamo a Roma, e tramite il percorso scopriamo dove è la colonnina per ricaricare: che sollievo, a differenza del mio primo viaggio non dovrò scaricare app inutili”.

Tesla tramite computer di bordo ti indica in maniera estremamente agevole i punti ricarica di modo da sapere subito in anticipo le prossime soste. “Viaggiando a 130 km/h ho percorso 250 km e consumato poco più di metà della batteria. Quest'auto ha le sue colonnine dell'auto riservate solo al suo circuito – esclama un po' a sorpresa la collega, evidentemente non conoscendo il mondo Tesla - tempo di ricarica previsto 25 minuti, irrisorio rispetto alle 4 ore di ricarica dell'anno scorso. Per 25 minuti di ricarica veloce e 500 km di autonomia ho speso 30 euro, molto meno di quello che pensavo. Il software dell'auto mi suggerisce di ricaricare dopo 198 km con largo anticipo rispetto alla mia riserva”.

Circa 200 km dopo avviene la nuova tappa, 30 minuti per 29 euro di ricarica: “Percorro gli ultimi 268 km e in un'ora e 40 arrivo a destinazione. Dopo 8 ore di viaggio e più di 600 km percorsi stiamo arrivando a Reggio Calabria, l'altra volta invece ero arrivata dopo due giorni e mezzo”.

Alla fine il bilancio è positivo: “Facendo il viaggio di andata ci ho messo 8 ore più un'ora di attesa alle colonnine e 58 euro di ricarica, un anno e mezzo fa, con le altre ricariche, 52 ore e 41 euro di spesa”.

Il problema è sorto una volta arrivata a Reggio Calabria, visto che la giornalista ha provato a sperimentare le colonnine normali, quindi non supercharged, e il risultato è stato pessimo, fra colonnine non compatibili ed altre occupate illegalmente, ma soprattutto, esageratamente lente: “Le colonnine normali sono troppo lente, dopo 3 ricariche fallite e 5 ore perse, torno alle mie super ricariche veloci”.

Chiaro che ricaricare l'auto non con il supercharged sia un'odissea, di conseguenza risulta fondamentale avere la colonnina in casa dove attaccare l'auto durante la notte. In caso contrario bisognerà munirsi di tanta pazienza.

Infine, i paragoni con i costi di una vettura a benzina: secondo Michelin ci vogliono 6 ore e 43 di tempo, per una spesa di 78 euro, anche se non viene specificato se per benzina o diesel. Di fatto ci vogliono 2 ore e 17 minuti in meno rispetto ad un'elettrica ma con una spesa di 20 euro in più.