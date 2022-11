Roma, nuove restrizioni per i veicoli diesel euro 3: in vigore da oggi 15 Novembre

Con la firma del provvedimento da parte del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sono diventate operative le nuove restrizioni previste nella Capitale per la circolazione dei veicoli diesel euro 3.

I veicoli che rientrano in tale classe non potranno percorrere da oggi 15 Novembre 2022 la fascia verde della città. Viene quindi ampliata l’area interdetta ala circolazione delle vetture in questione: in precedenza le disposizioni riguardavano solo le strade del centro storico. Nel provvedimento si legge che il divieto è valido h24 nelle giornate comprese tra lunedì e sabato, e sono esclusi i festivi infrasettimanali e le domeniche.

Le limitazioni riguarderanno anche gli autoveicoli alimentati a benzina e gasolio Pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2, mentre il divieto d’accesso alla “fascia verde” interesserà anche ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina Pre-Euro 1 ed Euro 1, ed a gasolio Pre-Euro1, Euro 1 ed Euro 2. La mappa della fascia verde può essere consultata direttamente sul sito web di Roma Capitale.

La delibera della giunta comunale prevede anche una roadmap che porterà, dal 1 Novembre 2023, allo stop nella fascia oraria 7:30-20:40 delle autovetture alimentate a gasolio Euro 4 nella stessa zona, mentre dall’anno successivo toccherà i veicoli Euro 5 negli stessi orari e sempre nella “fascia verde”. Nelle prossime settimane i conducenti saranno comunque informati tramite una lettera.