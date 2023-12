Da Roma a Milano in Tesla: '40 minuti in più ma ho speso 56 euro in meno di un benzina'

Quanto costa un classico viaggio da Roma a Milano con un'auto elettrica, precisamente una Tesla Model 3? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il giornalista di casa Rai, Eugenio Francesconi, che ha effettuato un test in occasione dell'ultima puntata di Motori24.

“La domanda più frequente nella testa di chi vuole cambiare la propria auto e vuole passare all'elettrico è sempre la stessa: riuscirò a viaggiare come prima?”, la premessa del servizio.

Francesconi è quindi salito a bordo della sua Model 3 partendo da Piazza della Repubblica in Roma e arrivando fino in piazza Duomo a Milano, per un totale di 572 chilometri di viaggio. Ovviamente, circolando in autostrada a velocità sostenute, le autonomie dichiarate dalle case, il famoso ciclo WLTP, viene ampiamente superato. Del resto a velocità più elevata si consuma più batteria, come è normale che sia.

Pianificando il viaggio tramite computer di bordo vengono programmate due soste, una a Firenze e una nei pressi di Bologna. “Lungo l'Autostrada del Sole – prosegue il collega Rai - si sono moltiplicati i punti ad alta potenza, unico punto di riferimento per effettuare un viaggio lungo. Al momento la soluzione più comoda sono le Free To X che sono sparse per tutta la rete autostradale”.

Viene quindi effettuata una sosta di 20 minuti nel capoluogo toscano e un'altra di 17 in quel di Bologna, arrivando con una batteria al 10 per cento a Milano. Ma veniamo al prezzo finale del viaggio: quanto sarà costato il “tour” Roma-Milano in Tesla Model 3, auto di recente svelata nel nuovo modello?

“Con gli abbonamenti – spiega Francesconi – abbiamo speso 33 euro per la ricarica, mentre ne avremmo spesi 59 per diesel, e 89 benzina. Ci sono da mettere però in preventivo 40 minuti di ricarica quindi la durata del viaggio passa da 5 ore per la classica tirata a 5 e 45 minuti con l'elettrico”.

Francesconi conclude così il suo servizio sull'auto elettrica: “I costi di acquisto di una vettura elettrica restano comunque alti per i segmenti B e C, il 30 per cento in più, mentre per i segmenti più alti i prezzi sono praticamente identici. Per l'uso quotidiano è consigliabile avere una colonnina in casa a meno che non si abbia un punto di ricarica sotto casa”.

Se voleste avere qualche info in più vi lasciamo le tariffe per ricaricare l'auto elettrica alle colonnine aggiornate a fine 2023.