A Roma, Maserati mostra la GranTurismo Folgore e annuncia il debutto in Formula E nel 2023

Questo weekend si terrà il round 4 e 5 del campionato mondiale Formula E sulle strane della nostra capitale, e per l’occasione la casa del tridente ha organizzato un evento in cui ha portato la GranTurismo Folgore svelata pochi giorni fa, annunciando inoltre il debutto ufficiale di Maserati all’interno della competizione dedicata alle monoposto EV.

Maserati entrerà a far parte del circus della Formula E a partire dalla Stagione 9, nel 2023, e sarà la prima casa costruttrice italiana a farne parte. In particolare, ha stretto una partnership pluriennale col team ROKit Venturi Racing, la squadra che al momento si trova nella prima posizione della classifica di campionato, con il pilota Edoardo Mortara.

Come detto in apertura, durante l’evento in cui è stato dato l’annuncio, Maserati ha portato la GranTurismo Folgore, la sportiva elettrica che finalmente si è mostrata fisicamente al pubblico dopo le prime immagini teaser divulgate dalla casa stessa. Si tratta ancora una volta di un modello ancora in fase di sviluppo, ma dal look molto vicino al modello di produzione. Ci sono ancora alcuni dettagli coperti da nastro adesivo e wrap colorati, ma non serve molta fantasia per immaginare come sarà il look finale della vettura.

A livello tecnico sappiamo che si baserà su una nuova piattaforma che disporrà di tre motori elettrici, che nella versione più potente arriveranno ad erogare più di 1.200 CV, scaricati a terra grazie alla trazione integrale. Scatterà da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, arrivando a toccare i 306 km/h di velocità massima, mentre la batteria sfrutterà la tecnologia a 800 volt (per scoprire tutti i termini della mobilità elettrica vi ricordiamo di consultare il nostro glossario delle auto EV).

Maserati è orgogliosa di rientrare nel mondo delle competizioni, e lo farà in particolare con le vetture Formula E Generazione 3, che saranno le più leggere, potenti e veloci monoposto che il campionato abbia visto sinora.