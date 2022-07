Roma come Milano: auto inquinanti fuori dalla Fascia Verde, sosta più costosa

Roma come Milano. La Capitale ha annunciato un nuovo piano per chiudere la cosiddetta Fascia Verde alle auto più inquinanti, già a partire dal prossimo novembre 2022. Andiamo a scoprire i dettagli dell'operazione.

Se nel capoluogo lombardo dal 1 ottobre 2022 non potranno più entrare gratuitamente le Mild e Full Hybrid nell'Area C (l'Area C di Milano diventa più severa), e si pensa anche a blindare l'Area B spingendo il carpooling, a Roma l'Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè vuole stringere il cappio su vetture Euro 0, 1 e 3 e diesel fino a Euro 3. "L'Italia è stata condannata due volte per lo sforamento di Pm10 e NO2 in 12 siti tra i quali Roma, che ha una delle peggiori qualità dell'aria e la causa maggiore è il trasporto privato, soprattutto quello endotermico con motorizzazioni vetuste come Euro 0, 1 e 2 e diesel fino a Euro 3. Dobbiamo per questo motivo operare in due direzioni: da un lato l'aumento della qualità e della quantità di trasporto pubblico e dall'altra con politiche di disincentivo al trasporto privato".

La ZTL e la sosta a pagamento non sono più, secondo l'assessore, strumenti validi a chiudere in maniera efficace il centro città, dunque a partire da novembre 2022 nella Fascia Verde non potranno più entrare né essere parcheggiate vetture Euro 0, 1 e 2 e diesel Euro 1, 2 e 3. Da novembre 2023 invece anche i diesel Euro 4 saranno esclusi, mentre da novembre 2024 saranno estromessi i benzina Euro 3. Dal dicembre 2024 si andrà poi a creare una "fascia di protezione intermedia" tra la Fascia Verde e la ZTL centrale.

La ZTL attuale rimarrà identica ma con regole più stringenti sulle possibilità di ingresso, inoltre si pensa ad alzare corposamente il prezzo della sosta: "In merito alla sosta tariffata" ha aggiunto l'assessore "siamo 39esimi in Europa. Non possiamo arrivare ai 6 euro di Amsterdam ma non possiamo neppure rimanere a 1,50 euro, in questo modo non c'è protezione".