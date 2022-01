Roma rischia il blocco delle Euro 5 per il troppo smog: per ora si fermano le Euro 3

Le grandi città italiane sono sotto la morsa dello smog. Milano è dovuta correre ai ripari pochi giorni fa, ora invece peggiora la situazione a Roma poiché i limiti sono stati superati per cinque giorni consecutivi dallo scorso 14 gennaio. A tal proposito arrivano nuove limitazioni al traffico.

Poiché il meteo dei prossimi giorni non aiuterà la capitale a ripulire l'aria (che ha già portato Roma ad avere blocchi il 17 e 18 gennaio), il sindaco Gualtieri ha emesso un'ordinanza di stop per i veicoli più inquinanti dalle 7:30 alle 20:30 su tutto il territorio cittadino - ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote compresi se appartenenti alla fascia Euro 1 o precedenti. All'interno della fascia diesel vengono invece fermate le auto diesel Euro 3.

Gli impianti termici inoltre, che contribuiscono in modo significativo all'inquinamento della città, non dovranno superare - da ordinanza - i 17 e i 18 gradi. Guardando alla mappa della città, si scopre che le zone più inquinante sono Tiburtina, Largo Preneste, Cinecittà, Fermi e Bufalotta - come riportato anche da RomaToday. Nel weekend inoltre si rischia un blocco ancor più restrittivo: dopo 8 giorni di superamento dei limiti solo i veicoli Euro 6 hanno la possibilità di circolare nelle fasce 7:30/10:30 e 16:30/20:30.

Ricordiamo che anche Milano ha ristretto il traffico per lo smog a metà gennaio.