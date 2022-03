A Roma blocco del traffico domenica 13 marzo 2022: chi può circolare?

Roma si prepara ad accogliere una nuova giornata ecologica, l'ultima dell'attuale stagione invernale. Il giorno da segnare in calendario è il 13 marzo 2022, poiché ci saranno importanti limitazioni alla circolazione.

A partire dalle 7:30 le automobili più inquinanti non potranno circolare nella cosiddetta Fascia Verde di Roma fino alle 12:30, dopo una pausa di quattro ore il blocco riprende dalle 16:30 alle 20:30, bisogna dunque fare attenzione. Fra i mezzi che potranno circolare senza limitazioni abbiamo quelli con contrassegno per disabili e le flotte di car sharing (potrebbe essere un'ottima occasione per provare gli scooter elettrici Zig Zag).

Anche i veicoli meno inquinanti potranno circolare senza problemi, pensiamo ai mezzi elettrici, ibridi, a metano e a GPL, compresi i mezzi Bi-fuel benzina+GPL o metano, purché utilizzino il metano o il GPL per circolare. Possono circolare nel corso della "ecodomenica" anche i veicoli a benzina Euro 6, le moto a 4 tempi da Euro 3 in poi e i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi da Euro 2 in su. Ovviamente nella Fascia Verde potranno circolare i mezzi del trasporto pubblico (li che non sarebbe un male visto che il diesel è arrivato a 2,17 euro/litro) e i taxi, di pronto intervento, di pubblica utilità, di soccorso, medici e i veicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili o trattamenti per la cura di malattie gravi.

Per i trasgressori sono previste sanzioni: nella precedente domenica ecologica la Polizia Locale di Roma capitale ha effettuato 800 verifiche e sanzionato 71 automobilisti.