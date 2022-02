A Roma 500 nuovi scooter elettrici Zig Zag: 50 minuti gratis per provare il servizio

Muoversi a Roma può essere complicato, per facilitare le cose però si può fare affidamento alla flotta di Zig Zag, ora completamente elettrica. Sono infatti disponibili 500 nuovi scooter elettrici Zig Zag in tutta la capitale.

500 nuovi veicoli che segnano l'importante passaggio di Zig Zag Sharing all'elettrico. Una decisione strategica che mira a rispettare quanto più possibile il patrimonio della città eterna e sensibilizzare cittadini e turisti in merito a una mobilità sempre più sostenibile (cosa di cui abbiamo un grande bisogno, visti i continui blocchi del traffico a Roma). Offrire i nuovi scooter è stato possibile grazie alla collaborazione con GO Sharing, non a caso troverete i loghi Zig Zag e GO Sharing, anche se i veicoli potranno regolarmente essere noleggiati tramite l'app per smartphone di Zig Zag.

Scompaiono dunque i Tricity a benzina per essere rimpiazzati da scooter elettrici più leggeri, adatti anche al pubblico femminile. Roma è solo il primo passo di un'espansione più grande, Zig Zag ha infatti intenzione di raggiungere tutto il territorio nazionale - sempre nel rispetto dell'ambiente. A tal proposito grazie alla partnership con Pulsee gli scooter verranno ricaricati con energia proveniente da fonti rinnovabili.

Entro la fine dell'anno Zig Zag vuole raggiungere l'obiettivo dei 1.500 scooter elettrici in città ed estendere l'offerta anche al bike sharing in free floating. Ecco alcune aree di Roma dove potete trovare i nuovi scooter elettrici di Zig Zag e GO Sharing:

Stazione Termini e Tiburtina

Via del Corso (rif. negozio Zara)

Largo Argentina (rif. negozio Tiger)

Piazza Barberini (angolo quattro fontane)

Piazzale Ostiense, Piramide

Piazza Trilussa, Trastevere

Piazzale Garibaldi, Gianicolo

Piazzale Ponte Milvio

Gli studenti di Roma Tre e Luiss Guido Carli potranno inoltre avere tariffe agevolate per l'utilizzo degli scooter, infine dal 7 al 28 febbraio ogni utente potrà beneficiare di 50 minuti di guida gratuita con il codice GREEN50, con validità di 2 settimane dall'inserimento.