A Roma 400 nuovi autobus elettrici ATAC: accordo da 300 milioni con IVECO BUS

Nel prossimo futuro Roma sarà invasa da nuovi bus elettrici a marchio IVECO. IVECO BUS (brand del Gruppo IVECO) si è infatti aggiudicata un importante contratto con la Capitale per la consegna di 411 bus a batteria.

I nuovi veicoli elettrici andranno così a rafforzare la flotta dell’ATAC , la famosa azienda per la mobilità di Roma che ha firmato un contratto da oltre 300 milioni di euro. Per ATAC si tratta di un passo importante per rendere la sua flotta di mezzi pubblici “più sostenibile, efficiente e accessibile”. Il contratto firmato con IVECO BUS non riguarda solo la consegna degli oltre 400 veicoli a batteria, con modelli lunghi 12 o 18 metri, ma anche un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria della durata di 10 anni curato direttamente da IVECO.

I primi bus elettrici di fattura IVECO dovrebbero arrivare a Roma entro la fine del 2024, tutti e 411 i modelli ordinati saranno invece attivi entro la metà del 2026. Domenico Nucera, Presidente della Bus Business Unit presso IVECO Group, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di aiutare Roma a compiere la sua transizione ecologica, diventando così più verde ed efficiente sul fronte della mobilità. La nostra offerta in campo elettrico è particolarmente forte, un merito che ci viene riconosciuto in Italia ma anche all’estero. Portare i nostri mezzi nella Città Eterna già a partire dal 2024 ci rende ulteriormente fieri e soddisfatti in termini di consegne per IVECO BUS”.



Nel frattempo negli USA anche gli autobus turistici stanno diventando elettrici: l'autobus Van Hool CX45E può percorrere 450 km con una carica.