Rolls-Royce svela la Spectre: la prima auto EV del marchio offre comfort e oltre 400 km

Sul finire di settembre 2021 Rolls-Royce aveva annunciato l’arrivo imminente di una vettura rivoluzionaria per il marchio inglese, e oggi è arrivato il grande giorno: la Rolls-Royce Spectre si mostra al grande pubblico come la prima auto elettrica della casa di Derby, che da inizio ad un nuovo segmento nel mondo dell’auto.

Secondo Rolls-Royce infatti, la Spectre dà il via ad un nuovo segmento, ovvero quello delle “super coupé elettriche di ultra-lusso”, e lo fa con una vettura che nelle linee riprende gli stilemi della Phantom Coupé (scoprite tutti i dettagli della Rolls-Royce Phantom), migliorandoli sotto diversi punti di vista per adattarsi alla natura elettrica del mezzo.

L’efficienza è fondamentale quando si parla di auto EV, e la RR Spectre non è da meno, non a caso vanta un Cx di 0,25, ovvero il più basso mai registrato da un veicolo Rolls-Royce. Ma ci sono tanti altri primati a bordo di questa vettura, a partire dalla griglia frontale, la più grande mai vista nella gamma e dotata di 22 LED che la illuminano con una luce soffusa.

Parlando di meccanica, l’auto è nata sulla piattaforma proprietaria “Architecture of Luxury”, e adotta un powertrain che offre 584 CV e 900 Nm di coppia, che prendono energia da un pacco batterie la cui capacità non è ancora nota, ma che dovrebbe permettere un’autonomia fino a 418 km, con uno scatto da 0 a 60 miglia (96 km/h) in 4,4 secondi.

Come da tradizione, le prestazioni non sono il punto cardine attorno cui ruota il progetto, al contrario il lusso e il comfort sono ciò che rendono speciale la vettura. Parlando di quest’ultimo punto, la casa fa notare che l’auto adotterà le sospensioni Planar, ovvero un particolare sistema ammortizzante che permette alle barre antirollio di scollegarsi completamente così da lasciare ogni ruota indipendente e libera di muoversi, andando così a massimizzare il comfort specie sulle strade più sconnesse.

All’interno invece si parla di abitacolo tecnologicamente più avanzato mai costruito per una Rolls-Royce e oltre alle finiture di prim’ordine e ai rivestimenti con materiali di pregio, bisogna ricordare la presenza di 4796 punti luce che creano una sorta di volta celeste all’interno dell’abitacolo.

La Spectre è ora disponibile per essere ordinata, mentre le consegne sono attese nell’ultimo quarto del 2023. Quanto al prezzo, questo non è stato dichiarato, ma la casa ha esplicitato che si posizionerà tra Cullinan e Phantom.