Rolls-Royce Spectre: questa EV rappresenta il futuro del brand

Come quasi ogni altro produttore di auto, Rolls-Royce ha palesato già da un po' l'intenzione di elettrificare la propria gamma di veicoli, bypassando per quanto possibile le soluzioni ibride per lanciarsi direttamente sui modelli completamente elettrici.

Nel corso della giornata di ieri Rolls-Royce ha annunciato un reveal che avrebbe dovuto essere comunicato in data odierna, ed è proprio quanto accaduto. La vettura visibile nella galleria di immagini in fondo alla pagina è l'imminente Spectre a emissioni zero, la quale verrà resa disponibile ai facoltosi clienti entro la fine del 2023.

All'atto pratico siamo davanti ad un semplice teaser, e il camuffamento posto su ogni millimetro di superficie della carrozzeria non aiuta molto a farci un'idea sulle caratteristiche della macchina. La casa britannica però ci ha tenuto a farci sapere che non si tratta di una normalissima Wraith con nuova alimentazione, bensì di un veicolo del tutto nuovo e sviluppato a partire da zero. Difatti la Spectre non si baserà sull'architettura BMW sfruttata dalla Wraith, bensì poggerà sulle fondamenta delle ultime generazioni di Ghost e Phantom.



Per il momento il marchio di Goodwood non ha condiviso molti dettagli sul soggetto, ma ha ribadito che i prototipi di Spectre saranno sottoposti ad estensivi e omnicomprensivi programmi di test. Alcuni esemplari percorreranno un totale di 2,5 milioni di chilometri (un record assoluto per il brand), che serviranno a simulare un utilizzo di 400 anni! Chiaramente il team stresserà la macchina portandola al limite delle sue possibilità, soprattutto per quanto concerne il nuovo motore.



Certo è che l'attesissima Spectre andrà a creare un solco fondamentale per Rolls-Royce, che lo calcherà senza mai fuoriuscirne, andando a mettere da parte in via definitiva i motori a combustione interna.



A proposito di marchi di lusso britannici, anche Bentley si sta avviando su un sentiero simile. Tempo fa la casa ha mostrato al pubblico, non senza un certo orgoglio, la Bentley EXP 100 GT: un attico silenzioso ed opulento sotto forma di ammiraglia elettrica.