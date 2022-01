Rolls-Royce presenterà la seconda Boat Tail al concorso Villa d'Este 2022

Rolls-Royce fece parlare ampiamente di sé quando tolse i veli dalla Boat Tail, la one-off costruita su misura per uno sconosciuto, ma facoltosissimo cliente che ha sborsato 28 milioni di euro per metterla in garage. Nella prima metà del 2022 arriverà però un secondo esemplare, e non parliamo della Boat Tail in legno costruita per un bambino.

Parliamo infatti di un modello vero e proprio che, essendo realizzato su specifiche del cliente, a livello estetico potrebbe differire in maniera evidente dal primo modello in tinta celeste, la Boat Tail che alcuni rumor avrebbero attribuito a Beyoncé e Jay-Z. Il secondo esemplare farà il suo debutto in occasione del concorso di bellezza Villa d’Este che si terrà sul Lago di Como nel periodo che va dal 20 al 22 maggio del 2022.

Difficile fare previsioni su quello che dovremmo aspettarci, ma di certo gli accostamenti cromatici saranno ben diversi, così come i materiali utilizzati, anch’essi modificabili su richiesta del futuro proprietario. Le forme rimarranno invece invariate, per questo vedremo ancora una volta la copertura del tetto in tessuto e il prendisole posteriore in legno.

Lo stesso discorso vale per la meccanica che si cela sotto alla carrozzeria, che come sappiamo dovrebbe adottare il motore V12 twin-turbo da 6.7 litri da 570 CV che viene montato anche sui modelli Cullinan e Phantom, e capace di toccare i 600 CV sui modelli Black Badge.