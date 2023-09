La Rolls Royce off-road di Bad Bunny: sacrilegio o colpo di genio?

Dopo la trasformazione di una Rolls-Royce del 1929 in un'auto elettrica, stavolta vi parliamo di Bad Bunny, il cantante è noto per per fare scelte automobilistiche uniche e significative nei suoi video. Nell'ultimo videoclip "Where she goes" ha personalizzato una Rolls-Royce in uno stile che richiama il mondo di Mad Max.

Questa Rolls-Royce non è un modello nuovo del marchio britannico, ma una replica basata sulla Rolls-Royce Silver Shadow degli anni '60. Questa scelta di veicolo combina una base classica con un'estetica fuoristrada quasi post-apocalittica, creando un risultato sorprendente.

Le modifiche apportate al modello sono state realizzate dalla società RD, a cui va il merito per aver completato il lavoro in tempi record. Bad Bunny ha richiesto che questa rielaborazione venisse eseguita in soli tre giorni, affinché potesse utilizzare la vettura nella registrazione del videoclip in questione. Un lavoro veloce ed efficiente.

La Rolls-Royce originale è stata mantenuta nella sua essenza, ma è stata oggetto di alcune modifiche significative. In primo luogo, la carrozzeria è stata sollevata di circa 80 millimetri grazie a nuove sospensioni appositamente progettate per affrontare terreni fuoristrada e per consentire il montaggio di pneumatici Repulsor M/T RX di dimensioni notevoli. Questi pneumatici sono montati su cerchi di grandi dimensioni.

Inoltre, per adattarsi ai nuovi pneumatici, i passaruota sono stati allargati, conferendo alla berlina un aspetto più robusto e muscoloso. Sono stati anche installati gradini laterali per facilitare l'accesso al veicolo. Queste modifiche trasformano notevolmente l'aspetto e le capacità dell'auto.

Infine, il tetto è stato rimosso, mantenendo solo il parabrezza anteriore, è stata installata anche una barra antirollio all'altezza del montante B e la struttura è stata completata con barre separate che si estendono verso la zona posteriore.

Ecco invece la nuova Rolls-Royce Droptain, un modello limitatissimo prodotto in soli 4 esemplari.