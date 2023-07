Rolls Royce elettrica non potrà essere rivenduta: 'Reseller saranno bannati dal marchio'

La Rolls Royce Spectre è la prima EV del marchio, una vettura con 400km di autonomia e ovviamente tutti i classici comfort che hanno reso celebre il marchio. Acquistarla però non è semplice, visto che la gloriosa azienda britannica ha deciso di mettere un paletto.

Coloro che decideranno di acquistare la Spectre a "scopo di lucro", quindi comprarla e poi rivenderla facendoci un margine tenendo conto che la vettura è andata sold out in breve tempo, saranno bannati a vita da Rolls Royce, non potranno quindi più acquistare altre vetture della stessa azienda.

A comunicarlo è stato Torsten Muller Otvos, il CEO di Rolls: “Quando vuoi acquistare l'auto dovrà dimostrare chi sei e cosa vuoi fare con l'auto e poi potresti ottenere uno slot per un ordine. Se rivendono l'auto – ha aggiunto - entrano immediatamente in una lista nera e questo è tutto: non avrai mai più la possibilità di acquistarla di nuovo".

Tom Hartley, noto rivenditore di auto, famoso per avere messo sul mercato moltissime Rolls di seconda mano, non crede però nel ban: “Non impediranno mai a imprenditori, uomini d'affari e aristocratici di successo di vendere le loro auto. Ho già accettato di acquistare due Spettri dai clienti. Non credo sia giusto che i produttori di automobili dicano ai clienti che hanno speso quasi mezzo milione di sterline per un'auto cosa possono farne. Non è giusto. Le circostanze delle persone cambiano, potrebbero avere una vera ragione per la vendita come ad esempio dei problemi finanziari”.

Secondo Hartley appena la Spectre sarà messa in circolo, sarà un'auto decisamente desiderata che permetterà un ottimo margine a chi l'acquisterà e poi deciderà di rivenderla: “Questa sarà un'auto fantastica e a Londra, dove averne una per prima è importante, guadagnerà valore, ma quel premio sarà di breve durata. Le persone che acquistano queste auto sono uomini d'affari e in quel mondo a volte si parla di un sano profitto".

Il CEO di Rolls Royce, che in futuro potrebbe abbandonare i modelli a batteria, ha spiegato che il 40% di chi acquisterà la Spectre non avrà mai preso prima una Rolls: “Molti acquirenti vedono Spectre come la prima proposta nel segmento ultra lusso a diventare elettrica. È un tipo di sensazione simile a quella del 2007, quando uscì il primo iPhone”.