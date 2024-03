Rolls Royce Droptail Arcadia: 5 mesi di tempo per assemblare il quadrante dell'orologio

La straordinaria Rolls-Royce Droptail è un autentica espressione di ingegneria e artigianalità. Il terzo dei quattro progetti commissionati ha richiesto 8.000 ore di lavoro e l'assemblaggio del quadrante dell'orologio ha richiesto 5 mesi.

Solo quattro di queste eccezionali roadster su misura sono attualmente in fase di produzione, ciascuna pensata per soddisfare le esigenze del suo acquirente particolarmente facoltoso. Rolls-Royce ha appena presentato il terzo modello della serie, mentre i precedenti Droptail Amethyst e La Rose Noire presentavano rispettivamente una sorprendente combinazione di colori viola e una suggestiva estetica burlesque. La Droptail Arcadia, con la sua vernice bianca e le finiture in legno terroso, sembra essere la più raffinata di tutte al momento.

Gli artigiani di Rolls-Royce hanno sviluppato un'esclusiva combinazione bicolori, con una base bianca solida arricchita da particelle di alluminio e vetro, contrastata da sezioni inferiori in fibra di carbonio verniciate in argento. Tuttavia, il tempo impiegato nel reparto di verniciatura è insignificante rispetto alle ore dedicate alla creazione e rifinitura delle finiture in legno dell'Arcadia, come detto in apertura.

La vettura conta ben 233 pezzi di legno, di cui 76 soltanto sul ponte posteriore, e gli ingegneri hanno applicato tecniche simili a quelle utilizzate nella Formula 1 per creare una struttura rigida in fibra di carbonio su cui applicare i vari pezzi.

Rolls-Royce ha affermato che "gli standard di test e validazione della Rolls-Royce sono superiori a quelli dell'industria orologiera". Ciò avrà sicuramente destato qualche ghigno da parte degli addetti ai lavori dal settore orologiero. Tuttavia, anche coloro che non sono esperti di orologi possono apprezzare il motivo geometrico guilloché del viso con le sue 119 sfaccettature, un omaggio ai 119 anni di attività celebrati da Rolls-Royce nel 2023.

Nonostante il processo di elettrificazione dei veicoli stia coinvolgendo anche Rolls-Royce, il marchio guarda avanti. Infatti, Rolls-Royce sta valutando l'adozione dell'idrogeno come alternativa alle batterie elettriche. Il CEO, Torsten Müller-Ötvös, ha dichiarato che le celle a combustibile potrebbero essere preferibili ai motori a combustione, e anche alle batterie. L'unico ostacolo potrebbe essere la disponibilità dell'idrogeno, ma molti clienti Rolls-Royce già dispongono di strutture per la ricarica domestica; del resto chi compra una Rolls-Royce ha la disponibilità per prepararsi a dovere in caso di cambiamenti repentini come la necessità di colonnine per le batterie personali o, come addirittura in questo caso, di riserve di idrogeno.