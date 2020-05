Rolls-Royce Cullinan: questa replica in scala 1:8 costa più della tua vera auto

Roll-Royce ha presentato una replica maniacalmente accurata del suo SUV Cullinan. È un bel giocattolone dalle dimensioni semplicemente prepotenti, si può personalizzare in ogni dettaglio —esattamente come le vere RR— e costa più di molte auto vere presenti sul mercato.

Questo Rolls-Royce Cullinan in scala 1/8 è lungo 66 cm, largo 25,4cm e alto 22,8 cm. Insomma, una replica che si fa decisamente notare. Ogni modellino è composto da oltre 1.000 parti individuali e richiede oltre 450 ore complessive di lavoro per la sua produzione. Eh già, perché ognuno di questi giocattoli è realizzato rigorosamente a mano, come le vere RR.

Gli interni sono ricreati alla perfezione, con gli stessi materiali che troviamo sul Cullinan in scala 1/1. Legno e pelle in abbondanza. Sì, ha anche uno dei tratti distintivi delle RR: il porta ombrello con tanto di mini-ombrello. Le porte e il cofano si possano aprire liberamente per esplorare in ogni dettaglio il veicolo.

Come detto, è possibile personalizzare la replica del Rolls-Royce Cullinan scegliendo le stesse opzioni esistenti per il vero SUV. Volendo si può ricreare alla perfezione un RR Cullinan realmente esistente.

Il prezzo? Si parte da 17.100$, ma se si vuole personalizzare il modellino preparatevi a vedere schizzare in alto la cifra.



È comunque molto meno dei 400mila dollari di listino che si spenderebbero per un Cullinan nuovo.

RR sinonimo di perfezione? Sì, ma... ecco i 5 motivi per odiare la Rolls-Royce Wraith.