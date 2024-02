La Rolls Royce Cullinan Mansory con la targa da 9,5 milioni di dollari avvistata a Dubai

Dopo aver visto l'incredibile Rolls-Royce di Shaquille O'Neal in versione Superman, nel sontuoso scenario automobilistico di Dubai, la presenza di una Rolls-Royce Cullinan personalizzata dalla Mansory ha catturato l'attenzione di tutti, grazie alla sua straordinaria bellezza e alla storia che la circonda.

Conosciuta con il suggestivo nome di "Linea D'Oro", questa Rolls-Royce è molto più di un semplice mezzo di trasporto. È un'opera d'arte su quattro ruote, un simbolo di lusso e raffinatezza che non passa inosservato. La sua verniciatura sfumata, che va dal nero al blu, è impreziosita da accenti dorati che conferiscono un'eleganza senza tempo, mentre gli interni sono arricchiti da dettagli in foglia d'oro a 24 carati e rappresentano un vero e proprio tocco di opulenza che trasforma l'abitacolo in un autentico santuario del lusso.

Ma ciò che rende questa Rolls-Royce ancora più unica è la targa che adorna il suo cofano. Non si tratta di una semplice targa, ma di una delle più costose al mondo. Contrassegnata dal distintivo "P 7": questa targa è stata il fulcro di una celebre asta di beneficenza a Dubai, dove un fortunato acquirente ha sborsato la cifra straordinaria di 55 milioni di AED, equivalente a poco più di 14 milioni di euro.

Recentemente, è venuto fuori che lo stesso proprietario di questa straordinaria vettura ha deciso di arricchire ulteriormente la sua collezione, aggiudicandosi un'altra targa di inestimabile valore, contrassegnata come 'AA 8'. Anche se il suo prezzo, di "soli" 880.000 euro, potrebbe sembrare modesto rispetto alla precedente, rimane comunque un segno tangibile della straordinaria predisposizione di chi può permettersi di investire cifre così considerevoli in articoli di lusso come queste esclusive targhe automobilistiche.

Tempo fa, vi abbiamo parlato di Jason Momoa, il quale ha trasformato la sua storica Rolls Royce del 1929 in un veicolo elettrico grazie alla collaborazione con la Electrogenic. Il motore a combustione è stato sostituito da batterie, mantenendo intatto il carattere dell'auto. Il processo è durato 18 mesi e ha incluso l'installazione di un impianto HiFi con connettività Bluetooth.