La Rolls-Royce Cullinan di Mansory è un concentrato di lusso sfrenato e potenza

La nota casa di tuning tedesca che risponde al nome di Mansory ha appena messo le mani sul Rolls-Royce Cullinan ad un anno dal rilascio di un controverso pacchetto per quello che è già il SUV più lussuoso al mondo. Adesso il brand è tornato alla ribalta offrendo un set di modifiche di un certo livello.

Come potete notare voi stessi dalla galleria di immagini in fondo alla pagina, a risaltare immediatamente è la tonalità di verde che riveste la carrozzeria (British Racing Green), accompagnata da minigonne apposite e da un'opulenza assolutamente fuori dal comune.

E' risaputo che il Cullinan sia tutto tranne che sportivo, ma nonostante ciò Mansory ha deciso renderlo tale almeno in parte applicando un sistema di scarico a quattro sbocchi e un importante spoiler al termine del tettuccio. Davanti invece è presente una griglia interamente illuminata che trae ispirazione dall'ultima generazione di Ghost, che rappresenta il primo modello Rolls-Royce a vantare tale aggiunta. Da citare inoltre la presenza di LED diurni installati nella parte bassa del muso.

Forse è l'abitacolo però a stupire maggiormente l'osservatore, in quanto Mansory pare abbia optato per ricoprire ogni millimetro quadrato di superficie di pelle chiara, anche se in realtà l'utilizzo del legno bilancia perfettamente il tutto andando a spalmarsi su una fascia del cruscotto, su un'area delle portiere e sulla zona centrale dei sedili posteriori. In ogni caso a riempire di dettagli gli interni ci pensano le cuciture e le imbottiture a forma di onde, ma è chiaro che non potesse mancare il ricamo "Mansory" un po' ovunque.

Passando alle specifiche tecniche apprendiamo che Mansory ha lavorato anche per incrementarle sensibilmente. Il possente V12 twin-turbo da 6,75 litri adesso eroga più di 600 cavalli di potenza e 950 Nm di coppia per uno scatto il quale, nonostante la massa colossale, le consente di passare da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi e di toccare i 280 km/h di punta.

E' sempre molto interessante scoprire le opere realizzate da Mansory, e in tal senso vogliamo concludere rimandandovi ad altre due creazioni automobilistiche degne di nota. Assolutamente da menzionare è la Ferrari 812 "Stallone" che esalta la muscolatura e la rapidità della supercar italiana a motore anteriore, ma non bisogna tralasciare l'eccellente ritocco estetico applicato a questa peculiare Ford GT che, ovviamente, ha subito pure un incremento numerico all'output complessivo.