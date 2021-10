Questa Rolls-Royce Cullinan costa quasi 1 milione di euro ma è blindata da Klassen

La Rolls-Royce Cullinan non è certo un SUV alla portata di tutte le tasche, ma ne esiste una versione ben più costosa e realizzata da Klassen, un’azienda tedesca specializzata nell’allestimento di versioni più lussuose o blindate di alcune vetture, come la Cullinan che vedete, blindata con soluzioni di altissimo livello.

Per offrire questo altissimo tasso di sicurezza, Klassen utilizza soluzioni di protezione antiproiettile fino al livello CEN 1036 BR6, mentre il soffitto e il pianale sono blindati per resistere all’eventuale esplosione di due bombe a mano DM51 che esplodono nello stesso istante.

Tutti i vetri sono antiproiettile multistrato, e inoltre ci sono protezioni dedicate alla batteria e all’elettronica a completare lo scudo balistico offerto dal mezzo. Inoltre le portiere sono dotate di cerniere rinforzate, sospensioni ritarate per supportare il carico aumentato e gomme anti foratura run-flat.

Come detto in apertura, Klassen offre anche soluzioni di lusso per gli interni, e nonostante la Rolls-Royce Cullinan di serie non ne abbia il bisogno, l’azienda tedesca è disposta a personalizzare l'abitacolo secondo il gusto del cliente, che può scegliere tra materiali di pregio e di altissima qualità (se cercate il massimo lusso a bordo, guardate la lussuosa Rolls-Royce Cullinan allestita da Mansory). A livello estetico, invece, Klassen cerca di mantenere un look il più possibile simile a quello standard, così da non attirare occhi indiscreti, anche se il Cullinan non passa certo inosservato.

Quanto descritto va a raddoppiare di gran lunga il prezzo del SUV, che con tutta la dotazione di sicurezza aggiuntiva viene offerto a 833,000 euro, e per la realizzazione sono richiesti circa 3 mesi dopo l’ordinazione. Una cifra niente male, ma coerente con l’identità del mezzo: pensate che un modellino della Rolls-Royce Cullinan costa quanto una Volkswagen Golf.