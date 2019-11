Rolls Royce Cullinan Black Badge: il SUV di lusso ora spinge 600CV

A distanza da tre anni dalla presentazione della linea Black Badge, Rolls Royce si prepara a mostrarci la nuova iterazione del lusso a servizio della potenza selvaggia. Perché è questo che significa Black Badge: parliamo dell'allestimento sportivo del brand inglese. Ora è il turno del SUV di Rolls-Royce, il Cullinan.

Prima ancora era stato il turno della Wraith, del Ghost e infine della Dawn. Con l'acquisto di ulteriore potenza il Cullinan ottiene una grinta ancor più da SUV sportivo — il che non fa male, contando che manca davvero poco al debutto dell'Aston Martin DBX. Sicuramente ai facoltosi clienti interessati a questo segmento una scelta in più non guasta.

Se sotto il cofano troviamo un biturbo V12 da 6.75 litri a benzina con 600 CV e 900 Nm di coppia, a contribuire al fascino di questo nuovo allestimento del Cullinan è anche il suo look. Black Badge significa anche dominio totale del nero, in ogni singolo dettaglio degli esterni. I cerchi in lega da 22 pollici sono verniciati in nero. Così come gli scarichi e la calandra. Per la prima volta, perfino la statuetta iconica che contraddistingue le Rolls-Royce, la Spirit of Ecstasy è verniciata completamente di nero.

L'unico dettaglio a contrasto è dato dalle pinze dei freni, proposte in color rosso sangue. Rolls-Royce ci tiene a precisare che la vernice nera usata, con questo effetto completamente totalizzante, è il frutto di ben dieci strati di colore.

Estremamente preziosi sono anche gli interni: la plancia è in fibra con un affascinante effetto tridimensionale dato grazie ad una speciale (e complessa) tecnica di laccatura. Il tettuccio interno ripropone il classico Starlight Headliner caro ai clienti Rolls Royce: migliaia di punti luminosi ricreano un cielo stellato. Del resto i clienti di RR vogliono un'auto unica, che si distingua in ogni aspetto. L'azienda a febbraio aveva raccontato che ogni Cullinan prodotto era stato personalizzato dai clienti in modo massiccio. Per quanto ne sappiamo, non esiste un solo Cullinan "liscio di serie" in circolazione.