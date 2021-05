Rolls-Royce conferma lo sviluppo della Silent Shadow EV, una nuova luxury car elettrica

Le novità del mondo Rolls-Royce sembrano non finire. Ieri vi abbiamo mostrato l’elegantissima Boat Tail, ispirata agli yacht che solcano i mari, e adesso diventano sempre più sicure le voci riguardanti la Silent Shadow EV, una luxury car d’alta classe che si ispirerà alla 103EX Concept del 2016.

Tornando indietro di qualche anno, più precisamente nel 2017, Rolls-Royce aveva dichiarato che si sarebbe focalizzata sulla propulsione elettrica, bypassando completamente lo sviluppo delle soluzioni ibride. Da quel momento si susseguirono molti rumors su quale potesse essere il nuovo modello, fino al 2020, anno in cui venne registrato il nome Silent Shadow.

Oggi il CEO della casa inglese, Torsten Mueller-Oetvoes, ha confermato che l’auto di lusso elettrica è effettivamente in sviluppo. Lo ha affermato durante un’intervista rilasciata a Bloomberg Television, dove ha aggiunto che l’auto sarà un modello totalmente nuovo per Rolls-Royce.

Muller-Oetvoes è orgoglioso della svolta elettrica, che ben si addice al marchio, da sempre rinomato per il lusso dei suoi modelli e non per il rumore emesso da essi. La propulsione elettrica si addice ancor più ai valori del marchio, permettendo ottime prestazioni con il massimo comfort. Altre indiscrezioni affermano inoltre che la casa stia già testando la componente EV, “nascosta” sotto la carrozzeria di una Phantom prototipo totalmente elettrica.

Quindi non abbiamo ancora dettagli certi riguardanti l’auto in questione, ed è praticamente impossibile prevedere la data del suo debutto, ma a livello estetico dovrebbe ispirarsi alla 103EX Concept presentata nel 2016, dal look incredibilmente futuristico ma al contempo elegante.