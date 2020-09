Anche Rolls-Royce cede: in arrivo la prima auto 100% elettrica del marchio

Anche l’ultimo baluardo è ormai caduto: Rolls-Royce è pronta a lanciare la sua prima auto elettrica - e da un produttore di questo calibro ci aspettiamo non poche novità.

Lo sappiamo grazie ad Automotive News Europe, che è riuscito a scambiare quattro chiacchiere con l’attuale CEO di Rolls-Royce Torsten Müller-Ötvös. L’intervista ha scongiurato l’arrivo di nuovi veicoli ibridi, una tecnologia che a quanto pare non interessa al marchio luxury: o 100% elettrico, o 100% termico, niente tecnologie “di passaggio”.

Sulla nuova vettura ancora non si sa nulla, di certo però la stampa specializzata come gli appassionati del brand inglese si aspettano interni di altissimo livello e motori elettrici a prestazioni elevate, in grado di sostituire con orgoglio gli storici motori da 6.75 litri della casa. Una scelta che ha certamente del coraggioso, poiché un recente report indica i clienti classici Rolls-Royce non proprio avvezzi alla vita 100% elettrica, sarà una bella sfida per il marchio - il CEO non lo ha dichiarato ufficialmente, ma possiamo supporre che Rolls-Royce voglia aprire i suoi concessionari a un pubblico “nuovo”, più giovane e tecnologico.

Certo il ticket d’ingresso potrebbe essere non meno di 300.000 euro ma è tutto da vedere. Sarà il tempo a dire se questa sarà o meno una strategia sensata - anche se viste le leggi in materia di emissioni sempre più stringenti e ban all’orizzonte per i veicoli termici, era forse anche l’unica possibile.

