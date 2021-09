Rolls-Royce anticipa un annuncio storico: domani è il grande giorno

Chi prima chi dopo, quasi tutti i produttori di auto hanno condiviso importantissime strategie in merito alla transizione elettrica. Il passaggio dai motori a combustione interna a quelli a emissioni zero è pervasivo e sta interessando ogni segmento di mercato.

Neanche Rolls-Royce si chiama fuori dall'equazione, in quanto alcuni mesi fa ha già confermato lo sviluppo della Silent Shadow EV, cioè di una luxury car completamente elettrica. Adesso però il brand potrebbe rincarare la dose, poiché nel corso della giornata di domani 29 settembre farà un "annuncio storico."

In molti sono pronti a scommettere che si parlerà approfonditamente di una opulenta vettura elettrica in arrivo nei prossimi anni, ma per il momento non possiamo far altro che attendere informazioni ufficiali. A ogni modo questa sicurezza non è campata per aria, in quanto il CEO di Rolls-Royce, Müller Ötvös aveva già ribadito l'intenzione di saltare a piè pari la tecnologia ibrida per lanciarsi su modelli privi di motore a combustione interna. Insomma, non si accettano compromessi.



In realtà il percorso di riduzione delle emissioni è cominciato nel 2003, quando la casa britannica commercializzò la prima auto con motore V8 in luogo del solito V12 senza privare i clienti più fedeli delle prestazioni alle quali erano abituati. E' per questo motivo che Rolls-Royce se la sta prendendo con calma: probabilmente non vuole che gli acquirenti storici si ritrovino davanti ad un'offerta più debole di quella proposta nel recente passato.



I primi indizi sulle caratteristiche della BEV si soffermano sulla silenziosità e sul comfort di marcia. I motori elettrici eccellono proprio in questo e, tornando con la mente al concept Vision 130EX mostrata da Supercar Blondie due anni fa, diremmo che calzerebbero alla perfezione.



Ora non ci resta che armarci di un pizzico di pazienza, perché entro domani sera potremo assistere a quello che Rolls-Royce ha in serbo per noi.