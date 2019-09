Questa Rolls-Royce da 400.000 dollari sta marcendo in una rimessa

Ha solamente 3.000 miglia, gli interni, come da tradizione di questo brand, sono estremamente personalizzati. Da listino è stata venduta a quasi 400.000$. Eppure questa Rolls-Royce Cullinan è stata abbandonata ad un tragico destino: il SUV full-size di lusso è stato ritrovato in condizioni pietose in una rimessa, ma è un vero tesoro perduto.

A scovarlo è Samcrac Toured, uno youtuber non nuovo a video del genere. La Rolls-Royce Cullinan in questione —primo SUV della casa di lusso— si trova in una rimessa nei pressi di Chicago, dove le auto malconce (rese inutilizzabili o eccessivamente costose da riparare) finiscono per essere vendute all'asta ad una frazione irrisoria del loro prezzo di listino.

Una Cullinan appena uscita dalla fabbrica viene venduta ad un prezzo di partenza di 345.000$, ma sono molte poche le auto "vanilla" del brand che finiscono in strada. In genere un cliente della Rolls-Royce ama personalizzare la sua auto fino all'ultimo dettaglio. Gli optional ultra-lussuosi delle Rolls-Royce spesso sono semplicemente folli.

Questa Cullinan non fa eccezione: basta guardare gli interni completamente rifiniti in arancione, ovviamente tutti in pura pelle, o alle ruote con cerchioni neri e dettagli a contrasto sempre in arancione.

I problemi sono altrettanto evidenti: tutto il pannello che va dalla portiera anteriore del passeggero al cofano è saltato.

The Drive è riuscito a risalire a questa Rolls Royce Cullinan sul sito della rimessa: la base d'asta per questo SUV di lusso è di 90.000$. Per rimetterla a nuovo come minimo ne serviranno altrettanti.