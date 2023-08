Questa Rolls-Royce del 1929 è elettrica: la conversione più folle di sempre?

Dopo l'annuncio della Rolls-Royce Droptail, il marchio inglese ha presentato la bellissima Rolls-Royce Phantom II del 1929, un'auto di lusso prebellica, in versione elettrica. Questa conversione è stata realizzata da Electrogenic, esperti nella trasformazione di veicoli in elettrici.

La Phantom II era inizialmente equipaggiata con un grande motore a sei cilindri da 7,7 litri che produceva una modesta potenza di 40-50 cavalli. Questa versione modificata, destinata a un appassionato collezionista eco-consapevole, è stata dotata di un pacco batteria da 93 kWh. Parte del pacco batteria è posizionata sotto una carenatura in alluminio modellata a mano, alloggiata dove un tempo si trovava il motore originale. L'altra parte del pacco batteria è collocata nel telaio, garantendo un'autonomia di 240 km, secondo Electrogenic.

La conversione ha incluso l'installazione di un motore elettrico da 150 kilowatt (201 CV) posizionato tra i binari del telaio, fornendo una coppia di 310 nm tramite un riduttore fisso. Questo riduttore trasmette ulteriori 1.000 Nm all'albero dell'elica.

La Rolls-Royce Phantom II aveva un sistema di lubrificazione "a flusso passante" nel telaio. Questo sistema è stato ripensato e riadattato per il propulsore elettrico. Inoltre, è stato necessario riprogettare il sistema di frenata a cavo dell'auto, dato che il motore a sei cilindri originale aveva occupato lo spazio ora occupato dalla batteria.

Per quanto riguarda la lubrificazione del telaio, che alimenta parti cruciali come le sospensioni e il sistema frenante, Electrogenic ha trovato una soluzione per farlo funzionare nonostante l'assenza del motore originale. Nel sistema frenante, le leve e il pedale dei freni originali si trovavano nello spazio ora occupato dalla batteria, quindi sono stati riposizionati. È stato installato un servoamplificatore idraulico tra il nuovo pedale del freno e gli attuatori originali, e il sistema è stato calibrato per funzionare insieme alla rigenerazione del motore elettrico.

La versione modernizzata della Rolls-Royce presenta tre modalità di guida: "Drive" normale, "Eco" per maggiore autonomia e "Sport" per alte prestazioni, insieme a una modalità "regen doubler" per la frenata rigenerativa in discese ripide.

Gli interni sono stati rivisitati, mantenendo i controlli originali ma aggiornandoli. L'indicatore del carburante, ora LED, mostra la carica della batteria. L'indicatore di ampere è stato trasformato in un indicatore che visualizza il tasso di assorbimento di potenza e recupero durante l'accelerazione e la frenata rigenerativa. Gli indicatori di temperatura ora riflettono la temperatura del caricabatterie e del motore elettrico.

L'abitacolo è arricchito da un sistema audio avanzato con subwoofer nascosto sotto il sedile posteriore e connettività Bluetooth, il tutto elegantemente integrato. Sebbene l'elettrificazione di modelli antichi come questo possa sembrare stimolante, Rolls-Royce potrebbe abbandonare gli EV prima del previsto per dedicarsi all'alimentazione a idrogeno.