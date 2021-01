Roger Federer si rilassa nell'eccezionale abitacolo della Mercedes-Benz Classe S

Mercedes-Benz ha sempre spinto molto sulla qualità degli interni delle proprie ammiraglie, ma nel corso degli ultimi mesi ha deciso di rincarare la dose. Nel corso della giornata di ieri è stato presentato l'avveniristica MBUX Hyperscreen, e cioè una enorme plancia digitale con display enorme, ma ora si passa alla Classe S.

Il video in alto ha come protagonista l'abitacolo dell'enorme berlina di Stoccarda dove l'oramai leggendario Roger Federer si rilassa fra una partita a tennis e l'altra. La clip si concentra sull'effetto di familiarità che il brand ha provato a infondere nella sua vettura, e infatti la voce fuori campo recita:"Se Federer è costantemente in viaggio, come fa ad essere sempre così rilassato?"

La casa automobilistica tedesca ci tiene a far sapere che il salto dalla scorsa generazione di Classe S a quella attuale è stato davvero importante, e in questo senso ci teniamo a mostrarvi le immagini ufficiali condivise alcuni mesi fa. Per accogliere i passeggeri Mercedes-Benz ha pensato ad un'atmosfera di tranquillità ricreata anche attraverso luci blu soffuse che corrono in una sola linea per quasi tutto l'abitacolo. Non mancano ovviamente materiali di qualità impiegati sui sedili, che in un pulito marroncino cullano gli abitanti della macchina durante lo spostamento.

L'infotainment invece è gestito quasi interamente da un grosso display sulla plancia, cosa oramai abitudinaria per i nuovi modelli di fascia alta di molti brand. D'altronde anche il quadro degli strumenti è incarnato da un singolo e ampio display, ma non mancano i pulsanti al volante e sulla maniglia delle portiere per controllare cruise control, sicurezza e specchietti retrovisori.

Passando alla motorizzazione, la variante top di gamma della Classe S offre un motore a sei cilindri in linea da 3,0 litri capace di erogare ben 429 cavalli di potenza e 521 Nm di coppia, mentre la funzione EQ Boost aggiunge ulteriori 22 cavalli. L'allestimento lussuoso, denominato Luxury Line, figura sospensioni ad aria, tettuccio panoramico, luci a LED, cerchi in lega da 19 pollici e chiusura soft per le portiere.

Passando all'altra ammiraglia Mercedes-Benz, l'elettrica EQS, vogliamo concludere mostrandovene un prototipo in fase di test fra le vie tedesche: per il modello si parla di tecnologie innovative come i filtri HEPA, la già citata MBUX Hyperscreen e di altre soluzioni ingegneristiche per incrementare comfort e ariosità a bordo.