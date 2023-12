Rodin FZERO, l'auto più veloce al mondo e più leggera di una F1, completa i primi test

L'ambiziosa hypercar FZERO di Rodin ha recentemente fatto il suo debutto in pista in Nuova Zelanda. Questa vettura, presentata per la prima volta lo scorso anno, è alimentata da un motore V10 da 4.0 litri, leggero e potente, che eroga oltre 1.000 CV e può raggiungere una velocità massima di 360 km orari.

Iniziato nel 2016, il progetto FZERO è un passo avanti rispetto alla precedente monoposto FZED di Rodin, progettata per superare le prestazioni delle vetture di Formula 1. Dopo il completamento dei primi giri di prova, David Dicker, fondatore di Rodin, ha esaltato il successo del programma, sottolineando la lunga strada ancora da percorrere nello sviluppo.

La fase attuale vede Rodin Cars prendere in mano completamente la costruzione del motore turbocompresso, dopo i primi due prototipi realizzati dalla Neil Brown Engineering nel Regno Unito. Allo stesso tempo, l'azienda sta sviluppando una versione ad aspirazione naturale dell'RC.TEN, con l'intenzione di offrire un motore anche per il mondo dello sport automobilistico (sapete quanto costa assicurare un'hypercar?).

La direzione di Rodin ha espresso entusiasmo per il futuro della FZERO, sottolineando l'importanza del recente test iniziale e definendo l'auto un "capolavoro" di eccellenza ingegneristica. Rodin ha recentemente ampliato il proprio coinvolgimento nel motorsport acquisendo Carlin, ma la proposta di entrare in Formula 1 nel 2025 è stata respinta dalla FIA.

