Rod Stewart scende in strada per riparare le buche: 'così posso usare la mia Ferrari'

A quanto pare il problema delle buche e delle strade in pessime condizioni non riguardano soltanto la nostra capitale e ad altre città del nostro paese, ma interessano anche il Regno Unito, e in particolare le strade dell’Essex, terra natia della rockstar Rod Stewart, che denuncia la condizione critica delle strade.

Il cantautore ce lo fa sapere attraverso i suoi canali social, dopo aver pubblicato un filmato dove tra le mani non tiene un microfono, ma una pala con cui raccogliere il materiale necessario a riempire le enormi buche che attanagliano le strade attorno a casa sua, con l’aiuto degli amici e abitanti che vivono nei dintorni.

Rod sostiene che quella strada in particolare è ridotta così male da impedire un attraverso sicuro del tratto asfaltato. Le condizioni critiche della strada stanno creando problemi a chiunque e la rockstar afferma che, a quanto pare, nessuno sembra interessato a metterla in ordine da anni ormai.

Le persone infatti continuano a danneggiare le proprie vetture, anche perché queste buche sono spesso piene d’acqua e ciò rende ancor più complicato stimare la reale profondità del buco (uno studio dice che un motociclista su 10 muore a causa delle buche). Rod ha poi raccontato che qualche giorno prima si è imbattuto anche in un’ambulanza ferma per aver distrutto uno pneumatico, aggiungendo che con le strade in questo stato non può più utilizzare la sua Ferrari, perché sarebbe impossibile passare indenni su quel tratto.

Il suo video appello ha fatto il giro del mondo in pochi minuti, ma non ha scosso particolarmente l’Essex Count Council, che si occupa della cura delle strade del posto e che ai microfoni di BBC News ha consigliato al cantante di fermarsi, in quanto quelle riparazioni devono essere fatte da professionisti, mentre il loro agire rischia di non tutelare gli utenti qualora si verificassero ulteriori incidenti o danni in quel particolare tratto stradale.