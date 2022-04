Rocketman colpisce ancora: fuoco e tuoni con il 'go-kart più veloce al mondo'

Vi ricordate del folle “Rocketman” che ha costruito un go-kart potenziato da razzi jet? Ebbene, egli è tornato in queste ore su YouTube con un nuovo filmato analogo: ecco a voi il nuovo Dragon Kart, go-kart con due propulsori e un singolo tubo di scarico gigantesco che passa proprio sotto il sedile.

Nel filmato ci viene subito mostrato dal lato l’intero kart con una struttura piuttosto rudimentale dove a farsi notare è senza dubbio alcuno l’enorme tubo posto proprio davanti al sedile del pilota, mentre davanti e sotto di esso si collocano due propulsori. Per quanto possa apparire come una creazione elementare, si tratta in realtà di un prototipo funzionante e capace di accelerare in tempi record.

Come spiega anche Robert Maddox, alias Rocketman, il Dragon Kart è privo di cinture, freni e altre misure di sicurezza; in altri termini, si tratta di una esperienza frutto di pura follia e passione. Dopo avere acceso una prima volta il mezzo, facendoci gustare le fiamme fuoriuscenti dal tubo di scarico e il rumore generato, egli si gusta anche un giro sul letto del lago di Cedarville in California. Durante il filmato, a circa 2 minuti e 40 secondi, si vedono anche delle fiamme emergere dal retro per pochi secondi.

Maddox chiarisce, infine, che il “Dragone” è ancora un prototipo che necessita di aggiustamenti prima di diventare, come lo definisce lui, il “Go Kart più veloce al mondo”. Siamo certi che con i seguenti video ci offrirà tanto altro spettacolo!

Nel mentre, eccovi anche una Tesla dotata di tre motori Jet.