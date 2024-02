Un robotaxi Waymo ha investito un ciclista: torna il fantasma Cruise

Chi ricorda i taxi a guida autonoma di Cruise? L’azienda bianco-arancione non ha avuto molta fortuna a San Francisco, dove è stata bandita in seguito a diversi incidenti e inconvenienti. Ora sembra che il testimone l’abbia raccolto Waymo, una cui vettura ha investito un ciclista...

Con la guida totalmente autonoma siamo alle solite, dunque: una vettura Waymo, progetto del gruppo Alphabet e dunque di Google, ha investito un ciclista a San Francisco, città che per i robotaxi si sta dimostrando davvero maledetta. L’incidente è avvenuto a un incrocio presso il quale la vettura autonoma era inizialmente ferma; Waymo ha fatto sapere che quando un grosso camion ha iniziato ad attraversare l’intersezione, la vettura ha iniziato a seguirlo, peccato che nel mezzo ci fosse un ciclista.

Il ciclista non è stato visto dal computer di bordo della vettura, e chissà: probabilmente neppure un conducente umano sarebbe riuscito a vederlo, di incidenti così ne capitano a decine tutti i giorni, anche in città in cui non circolano robotaxi. La vettura Waymo si è accorta della bicicletta troppo tardi, non riuscendo a evitare in alcun modo l’impatto. Per fortuna il ciclista non si è ferito in modo grave, anzi non c’è neppure stato bisogno che l’ambulanza lo trasportasse in ospedale; pare che l’uomo in bici abbia poi lasciato il luogo dell’incidente sulle sue stesse gambe, quindi tutto ok.

A fare le spese più serie, in questo caso, è stata l’immagine di Waymo, che con l’incidente ha riacceso i fantasmi di Cruise. Anche se quest’ultima azienda è stata bannata da San Francisco, non è detto che i cittadini della metropoli siano del tutto al sicuro dai robotaxi, a quanto pare. Il fatto si è inoltre verificato in un momento cruciale, con Waymo che sta lavorando per portare i suoi veicoli anche a Los Angeles. Il rischio è che l’azienda subisca lo stesso trattamento di Cruise, a cui è stato vietato di operare sulle strade pubbliche dalla U.S. Justice Department and Securities and Exchange Commission. Certo Cruise si era resa protagonista di diversi casi limite; quando non si trattava di un incidente c’era comunque qualche vettura ferma a un incrocio o lungo una strada, a bloccare il normale traffico (una vettura Cruise ha bloccato un’ambulanza). Waymo al momento ha una reputazione migliore ma tocca fare attenzione: pochi passi falsi possono mandare a monte anni di lavoro e milioni di dollari di investimenti.