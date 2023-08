I robotaxi Cruise saranno ridotti del 50% dopo i recenti incidenti

Il Dipartimento dei Veicoli a Motore della California (DMV), ha emesso una richiesta affinché Cruise, la divisione di robotaxi della General Motors, riduca la propria flotta del 50% a San Francisco. Questa decisione è stata presa in seguito a un incidente tra un taxi senza conducente con un camion dei pompieri.

La divisione robotaxi di General Motors, Cruise, ha accettato di adeguarsi alla richiesta di ridurre la sua flotta e ha condiviso un post su un blog in cui fornisce spiegazioni sulle circostanze che hanno portato all'incidente.

Cruise ha reso noto che il robotaxi aveva effettivamente rilevato il veicolo di emergenza quasi istantaneamente non appena è entrato nel campo visivo, l'operatore remoto aveva notato inoltre che il veicolo aveva iniziato a frenare e aveva ridotto la velocità. Tuttavia, non è stato comunque possibile evitare la collisione. Al momento dell'incidente, all'interno dell'autovettura c'era un passeggero che ha subito ferite, anche se non gravi, ed è stato successivamente portato in ospedale per ulteriori controlli.

Una settimana prima dell'incidente con il camion dei pompieri, sia Cruise che Waymo, affiliata di Alphabet, avevano ottenuto l'autorizzazione a operare i loro taxi senza conducente a San Francisco 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Tuttavia, appena un giorno dopo questa approvazione, 10 veicoli Cruise AV si sono fermati in mezzo a Grant Avenue a causa di problemi di connettività wireless, bloccando il traffico per circa 20 minuti. Inoltre, pochi giorni dopo, un altro robotaxi Cruise è finito in un cantiere edile e si è bloccato nel cemento fresco.