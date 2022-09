Robotaxi Cruise ancora problematici a San Francisco: si fermano in mezzo alla strada

La flotta di robotaxi Cruise a San Francisco si sta rivelando particolarmente problematica: ancora una volta nell’ultima settimana le auto senza conducente sono state viste bloccare il traffico in varie zone della città californiana.

A coprire l’accaduto dopo la pubblicazione di foto e video tra Twitter e Reddit sono stati media locali come SFGate e KRON4. Secondo quanto da loro riportato, il traffico è stato bloccato in molteplici tratti: sia cittadini, sia conducenti di autobus si sono trovati costretti a cambiare percorso per arrivare a destinazione, in quanto le Chevrolet Bolts autonome continuavano a causare disagi.

Come potete vedere dai contenuti in calce alla notizia, fortunatamente non c’è stata alcuna collisione. Tuttavia, l’accaduto resta non poco bizzarro: in alcuni casi le auto a guida autonoma trasmettevano musica a volume elevato anche senza passeggeri al loro interno, restando ferme sul posto anche con il tratto libero dinanzi a esse e senza semafori.

Il portavoce di Cruise Drew Pusateri ha comunicato dunque a SFGate che le interruzioni erano dovute a un "problema tecnico" e che il personale specializzato è arrivato presso le località interessate entro 20 minuti: “Se le nostre auto incontrano una situazione in cui non sono in grado di procedere in sicurezza, si fermano e accendono le luci di emergenza e noi le rimettiamo in funzione o le ritiriamo il più rapidamente possibile”, ha dichiarato. La speranza, ovviamente, è di vedere meno disguidi simili in futuro.

Parlando sempre di guida autonoma, a quanto pare l’ultimo update al FSD di Tesla è un disastro.