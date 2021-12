Questo robot tre-in-uno prende in giro Tesla e il Bot di Elon Musk

I ricercatori del Robotic Systems Lab hanno creato un avanzato robot e hanno anche realizzato un filmato per prendere scherzosamente in giro Tesla ed Elon Musk, che come sappiamo ha intenzione di creare anche un Tesla Bot nel prossimo futuro.

Perché mai un robot dovrebbe sfidare una Tesla? Il motivo è semplice, anzi, i tre motivi: il primo è che il robot del Robotic Systems Lab può essere una sorta di vettura a quattro ruote, può però anche essere un quadrupede e scendere e salire le scale, cosa che ovviamente - come viene ironicamente esplicitato nel filmato - una Tesla non può fare.

Infine il dispositivo in questione può diventare persino un bipede, motivo per cui i ragazzi di Robotic Systems Lab si sono chiesti: perché creare il Tesla Bot quando con il loro robot è possibile avere fino a tre "dispositivi" in uno? Per fare tutto questo il robot è stato dotato di quattro gambe a ruote, con le quali può spingersi fino a 6,2 metri al secondo (22,32 km/h) in modalità "automobile".

A oggi, secondo i ricercatori di Robotic Systems Lab, è "l'unica soluzione in grado di trasportare strumenti, materiali, merci e sensori su lunghe distanze con efficienza energetica e velocità", superando ostacoli come scale e gradini, funzionando sia all'esterno che all'interno. Che ne pensate?