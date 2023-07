Un robot Optimus spunta all'interno del Tesla Store di Manhattan

Tesla ha intenzione di provare una nuova strategia di marketing, come vi abbiamo raccontato lo scorso 7 luglio: sfruttare i suoi robot Optimus per attirare pubblico nei suoi Store. Ebbene la compagnia non perde certo tempo e un bot è già arrivato a New York.

Chiunque fosse di passaggio davanti al Tesla Store di Manhattan potrebbe ammirare un robot Optimus piazzato in bella mostra appena dietro la vetrina. Chiaramente non si tratta di un robot funzionante, chiunque pensi che Optimus sia in grado di accogliere il pubblico e rispondere a domande sulle auto elettriche di Elon Musk ovviamente si sbaglia di grosso, almeno per ora. Si tratta di unità test che hanno il solo scopo di rappresentare ciò che Tesla ha intenzione di fare nel prossimo futuro; nonostante questo pare che i modelli espositivi siano comunque in grado di attirare un sacco di pubblico.

L’idea è nata da Tom Zhu, attuale Head of automotive di Tesla, che durante le apparizioni pubbliche dell’Optimus ha notato come il bot fosse capace di attirare folle di curiosi. Poiché, per qualche strano motivo, i Tesla Store americani non riescono a far registrare lo stesso numero di presenze dei negozi cinesi, si sarebbe pensato di impiegare gli Optimus per canalizzare l’attenzione. Solo il tempo saprà dirci se questa idea ha davvero le potenzialità per portare più gente nei Tesla Store...