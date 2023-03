Questo robot di Hyundai carica l'auto elettrica in totale autonomia

Per ricaricare un'auto elettrica oggi bisogna parcheggiare in maniera corretta (facendo attenzione che il cavo arrivi al bocchettone), avviare la sessione tramite app o con carta RFID (a meno che non siate utenti Tesla a un Supercharger) e connettere il cavo. In futuro però penseranno a tutto i robot di Hyundai.

Sfruttando una telecamera 3D e l'intelligenza artificiale, Hyundai ha creato un robot di ricarica automatica da associare alla sua nuova IONIQ 6, una streamliner elettrica dal coefficiente aerodinamico di appena 0,21 Cx. Abbiamo già visto la Hyundai IONIQ 6 a Milano e presto potremo finalmente guidarla, non sappiamo però quando (e se) riusciremo a vedere il robot in funzione, che sembra essere davvero smart...

Il suo funzionamento è di una semplicità disarmante, l'utente non deve far altro che parcheggiare, è poi il robot che collega il cavo al bocchettone. Persino lo sportello che protegge la porta di ricarica sulla vettura è in grado di riconoscere il robot e dunque aprirsi/chiudersi in autonomia. Anche detto ACR, ovvero Automatic Charging Robot, il robottino è in grado di rilevare ostacoli di ogni tipo e comportarsi di conseguenza, grazie a degli speaker può anche farsi ascoltare da altre persone che magari si trovano a passare nelle vicinanze.

Quello che può sembrare un puro vezzo tecnologico può essere in realtà un aiuto concreto per tutte quelle persone che hanno problemi di disabilità, sono anziane oppure hanno semplicemente bisogno di una mano per effettuare la ricarica. Se per fare un pieno di benzina possiamo sempre affidarci al "servito", con le colonnine di ricarica non c'è nessuno in grado di darci una mano nel caso in cui ne avessimo il bisogno, il robot di Hyundai dunque appare davvero una soluzione smart per risolvere il problema. Vedremo se Hyundai riuscirà a portare davvero il suo robot in funzione presso le stazioni di ricarica, magari presso la rete Charge MyHyundai.