Questo robot cinese vi fa benzina senza che scendiate dall'auto

A quanto pare i robot sono pronti a prendersi anche il mondo dell'automotive. Nelle stazioni di rifornimento in Cina, infatti, sono presenti alcuni automi in grado di fare il pieno di benzina a una vettura. Ormai i social sono pieni di video dimostrativi che mostrano il mezzo in azione, una moda che è arrivata anche in Europa.

Alcuni parlano di innovazione, altri di un inutile vezzo che non porta alcun miglioramento, fatto sta che quella dei robot al posto dei benzinai sta diventando una moda che sta conquistando mezzo mondo. Nata in Cina, come spesso succede in questi casi, questa usanza futuristica sta prendendo piede in sempre in più luoghi, come la Danimarca e la Finlandia.

Come specificato in precedenza, sembrerebbe che i robot abbiano intenzione di prendersi anche il mondo delle quattro ruote. Solamente pochi mesi fa avevamo visto un robot Hyundai che ricaricava l'auto elettrica in totale autonomia, ma adesso sembrerebbe non esserci più tanta differenza tra brand differenti. Ci pensano direttamente le stazioni di rifornimento, infatti, a dotarsi di automi già codificati e perfezionati in ogni singolo movimento che sono chiamati a fare.

Anche Ford aveva sperimentato un robot per la ricarica automatica, ma nei video che sono andati virali sui social (come quello presente qui in calce e postato su Instagram dall'account Carfanatics), si capisce bene di trovarsi di fronte a qualcosa di completamente differente rispetto agli esperimenti visti in precedenza. Nei filmati infatti si vedono questa macchine riuscire a muoversi alla perfezione fino all'apertura del bocchettone per il rifornimento definitivo, con tanto di chiusura dello sportellino. Insomma, è questo il futuro a cui andiamo incontro?