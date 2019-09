Robocar sfida la Tesla Model S sul circuito di Laguna Seca

Dopo il giro da record a Laguna Seca, la Tesla Model S è stata sfidata su Twitter da Robocar, una scuderia di auto da corsa autonome. La challenge è stata lanciata direttamente al CEO del produttore, Elon Musk.

Tra i traguardi raggiunti da Robocar figura il completamento con successo della Goodwood Hill Climb Race al Goodwood Festival of Speed 2018 nel West Sussex, quando l'automobile ha attirato l'attenzione dei presenti per essere stata la prima macchina a guida autonoma ad aver completato il percorso in salita.

Robocar infatti è una macchina al 100% autonoma, che utilizza un sistema d'intelligenza artificiale combinato con i dati dei sistemi GPS e radar per effettuare la scansione dei percorsi ed evitare incidenti. Gli sviluppatori evidentemente sono abbastanza fiduciosi delle potenzialità della macchina al punto tale da sfidare la Model S di Tesla.

Al momento l'amministratore delegato, Elon Musk, non ha risposto o ha fatto menzione della sfida nei tweet successivi.

Il veicolo di Roborace è dotato di quattro motori elettrici che generano una potenza di 500 cavalli e permettono alla vettura di raggiungere la velocità massima di 320 chilometri orari. L'automobile utilizza una varietà di sensori come sensori GPS, LiDAR ed altri sensori ad ultrasuoni, a cui si aggiunge un sistema di machine vision per rilevare l'ambiente circostante.

In un nuovo video la Tesla Model S è stata vista all'opera a Nurburgring.