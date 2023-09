Roberto Piatti: 'Auto elettrica per ora è un'incompiuta, nel 2026 Ue può rivedere il ban'

I dati di vendita ci dicono che purtroppo in Italia l'auto elettrica è ancora un flop. Il mercato è infatti ancora molto contenuto, circa il 4%, di conseguenza gli italiani non sembrano per ora essersi fatti convincere al “grande passo”.

C'è chi si dice convinto che la mancata diffusione delle auto elettriche in Italia sia dovuto a fake news e politiche inadeguate, ma per lo più incidono quelli che ormai sono diventati i “classici tre”, leggasi prezzo alto, tempi di ricarica e scarsità di colonnine.

Ha cercato spiegare il perchè di questa scarsa diffusione degli EV nel nostro Paese, Roberto Piatti, ingegnere torinese da anni designer di auto nonché colui che ha disegnato le Vinfast, azienda automobilistica vietnamita estremamente quotata, che di recente ha esordito anche al Nasdaq. «Soprattutto in Italia mancano le infrastrutture per la ricarica – le parole di Piatti a Mondoeconomico.eu - l'altro grande freno per le bev resta il costo: troppo alto per diventare una vettura di massa. Il nostro successo? Merito della reputazione costruita in 18 anni in giro per il mondo».

Secondo Piatti l'auto elettrica resta quindi, almeno per ora: «Un'incompiuta. Colpa innanzitutto della mancanza di infrastrutture. Soprattutto in Italia la ricarica non è facile. Così il viaggio spesso diventa una sofferenza. La ama solo chi l'ha abbracciata filosoficamente come uno stile di vita, una religione. Diverso l'impiego in città. Qui funziona, ma servirebbero più incentivi. Non solo economici. Per esempio in Norvegia consentono a queste vetture di circolare nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. L'altro grande freno resta il costo: e i contributi statali non sono sufficienti. Come si può pensare che un automobilista che da 20 anni gira sempre con la stessa utilitaria passi a una vettura che costerebbe sensibilmente di più rispetto a quanto spenderebbe per cambiare l'auto che già ha? E, in generale, resta comunque ancora cara per diventare una vettura di largo consumo, di massa».

Proprio per questo per Piatti non è da escludere che alla fine l'Ue possa decidere di rivedere il ban di Ue a benzina e diesel previsto per il 2035: «Noi come tecnici ci limitiamo a dare risposte tecniche alle domande della politica. Però concordo con De Meo, presidente dell'Acea che non sia più possibile tornare indietro visto le ingenti risorse investite dalle case automobilistiche nell'elettrico anche se nel 2026 l'Unione europea potrà rivedere l'addio ai motori endotermici. Occorre però una strategia che possa essere modificata se qualcosa non funziona».

Infine, per quanto riguarda il design, Piatti parla di occasione persa con le elettriche: «La verità è che si è persa l'opportunità di rivoluzionare l'architettura del veicolo con l'arrivo delle auto elettriche. Che non avendo il motore avrebbero permesso davvero di costruire modelli del tutto diversi da quelli in circolazione. Penso a vetture dove per esempio fosse più facile entrare. Ma ogni volta che è stato presentato un progetto che usciva dallo schema classico di cofano, abitacolo e bagagliaio alla fine è stato scartato. Non siamo ancora pronti a immaginare di volare su un tappeto volante».