Roberto Parodi vs sindaco Sala: 'La mia moto Euro 0 consuma meno delle auto Euro 4'

Dal 2024 a Milano sarà vietato circolare con le moto Euro 0 ed Euro 1, una decisione che sta facendo storcere il naso a tutti gli amanti delle due ruote datate, a cominciare da Roberto Parodi.

Il Parods si è così presentato nella giornata di ieri a Milano per la manifestazione "Divieto, il cuore non si ferma", a cui hanno preso parte circa 600 persone fra cui anche l'ex portiere del Milan e della Juventus Christian Abbiati.

Roberto Parodi si era già espresso contro il divieto delle Euro 0, e ieri ha ribadito il suo concetto attraverso un video breve pubblicato sulla sua pagina Facebook: “Sono venuto il monopattino a idrogeno – scherza - visto che sai che io amo il monopattino a idrogeno...”.

Poi ha aggiunto: “Il mio vespone che è del '77... pensate come può far paura una Vespa 125 con un cilindro grosso come questo microfono che gira 20 volte all'anno, è questo ciò che spaventa il sindaco Sala”.

Parodi ha cercato di spiegare meglio perchè, a suo modo di vedere, è sbagliato vietare la circolazione delle moto Euro 0: “La moto, anche se Euro 0, porta comunque lo snellimento del traffico, una moto se deve andare da piazzale Loreto a piazzale Corvetto ci mette dieci minuti invece una macchina Euro 3 o Euro 4 ci mette 40 minuti quindi noi emettiamo molto meno anche se siamo euro 0”.

E ancora: “C'è poi c'è il problema dei parcheggi che le moto lo risolvono, tutti punti che al nostro sindaco Sala passano proprio qui (mostrando le mani sopra la testa ndr), lui preferisce fare le piste ciclabili e noi andremo con gli Euro 0 sulle piste ciclabili”.

Mianews ha poi riportato altre parole di Parodi, che ha ribadito il suo pensiero: "Non far circolare queste moto non ha senso. Naturalmente sono destinate poco per volta a sparire, è un'imposizione senza senso come del resto lo sono le scelte dell'amministrazione in tema di mobilità, viabilità e ciclabilità".

Fra le decisioni più discusse del primo cittadino meneghino anche quella di chiudere il centro città di Milano alle auto dal 2024, a cominciare dal quadrilatero della moda per poi allargarsi sempre di più.