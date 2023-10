Roberto Parodi: 'Nuove piste ciclabili di Milano? Si cerca la guerra fra bici e auto'

Roberto Parodi, noto come Il Parods, ha pubblicato negli scorsi giorni un video su uno dei temi più controversi delle ultime settimane, leggasi la nuova segnaletica stradale di Milano e le modifiche alle viabilità.

Dopo aver detto la sua sul divieto delle moto Euro 0 a Milano dal 2024, il fratello di Benedetta e Cristina, è tornato nel capoluogo lombardo, e precisamente in quel di Corso Venezia, con tanto di video.

“Ed eccoci finalmente in corso Venezia – racconta nel filmato pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale - moto parcheggiate praticamente in mezzo alla strada con una inspiegabile striscia, quasi un metro solo per rompere ulteriormente i co”.

E ancora: “Si va avanti, continuano e aumentano i paradossi, le macchine sempre parcheggiate in mezzo alla strada poi sempre la paradossale striscia pedonale che non si capisce a cosa ca* serva visto che il volante della macchina sta a sinistra e non a destra”, e a completare il tutto: “La pista ciclabile veramente immensa e poi una pista pedonale attaccata ad un marciapiede che è largo 4 metri”.

Roberto Parodi si sposta quindi in Corso Buenos Aires, di recente completamente rinnovato per permettere una maggiore circolazione di pedoni e biciclette, ma Il Parods non sembra affatto convinto: “E qui siamo al top del paradosso, questo cordolo alto 17 centimetri, non ci si può passare sopra, non si può consegnare la merce non si può parcheggiare... c'è un cammminamento pedonale larghissimo, saranno 3 metri, il marciapiede è largo 6 metri e poi c'è una pista di 2 metri ma ce ne è un'altra uguale dall'altra parte quindi perchè tutto questo spazio per avere una sola corsa su corso Buenoris Aires”, dice riferendosi alle auto.

Poi prosegue: “Aggiungo anche che non si può mai girare a sinistra”. Parodi conclude con una tirata d'orecchie nei confronti dell'amministrazione comunale: “Questo è un provvedimento vessatorio, persecutorio che cerca la guerra fra il mezzo a 4 ruote e la bicicletta, chi ha disegnato questa pista si era fatto a sua volta una pista di qualcosa”.

Ancora una volta la viabilità di Milano viene quindi presi di mira e di recente aveva fatto discutere il caso della pista ciclabile di corso Monforte, un vero e proprio rebus.