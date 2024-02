Roberto Baggio, il primo video pubblicato su Instagram... su una Fiat Panda 4x4

Roberto Baggio, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, Pallone d'Oro 1993, ha aperto da pochi giorni il suo profilo Instagram ufficiale, e per l'occasione ha voluto salutare i suoi fan a bordo di una mitica Fiat Panda 4x4, auto che di recente è stata vista in un modello rimessa a nuovo.

Nel filmato si vede il Divin Codino mentre arriva dai campi sulla sua city car di colore verde (forse è una versione Sisley ma non abbiamo conferme), mentre si sente una voce, quella della figlia, Valentina, che dice “Papi, papi, vuoi dire qualcosa a tutti i tuoi tifosi?”. E lui, guardando in camera, dice: “Grazie a tutti per quello che avete scritto, per l'affetto che mi avete dimostrato e vi mando un abbraccio forte, grazie mille, ciao!”.

Valentina a quel punto commenta: “Grazie papi”, poi si sente lo stesso Baggio, mentre si allontana con la Fiat Panda, dire: “O ciccia adesso basta però eh”. Un siparietto decisamente simpatico che ha ricevuto un sacco di like e di commenti di apprezzamento, anche perchè è un post storico, il primissimo del mitico calciatore che ha indossato le maglie di Brescia, Bologna, Inter, Milan, Juventus, Vicenza e Fiorentina.

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha commentato “Ispirazione, The Goat”, mentre il profilo ufficiale Ceres ha scritto: “Ultima frase nostro stile di vita. Maestro in tutto”.

La pagina Instagram è stata aperta il 18 febbraio scorso, in occasione del compleanno numero 57 di Roberto Baggio, con tanto di annuncio della figlia Valentina in cui spiegava: «Ciao a tutti! In occasione del compleanno del mio papà oggi abbiamo creato la sua UNICA pagina social UFFICIALE». E ancora: «Seguitela e smettete di seguire ogni altro fake. Grazie infinite!».

La Fiat Panda 4x4 guidata da Baggio è un'auto che prevedeva appunto quattro ruote motrici, quindi la trazione integrale, e venne lanciata sul mercato nel 1983, tre anni dopo il debutto sul mercato della vettura "standard". A realizzare il sistema 4x4 fu l'azienda austriaca Steyr-Purch e nel giro di breve tempo divenne un grande successo, che portò anche alla mitica versione Sisley che presentava i cerchi di colore bianco e la scritta "4x4 Sisley" sotto il fascione di plastica nera sulla fiancata.

Purtroppo la Fiat Panda 4x4 è uscita di produzione nel 2022, dopo 42 anni di onorata carriera, regalando comunque tantissime gioie a chi ha potuto goderne delle sue qualità.