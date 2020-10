Roberto Baggio in campagna con la Panda 4x4: la foto è virale

Quali emozioni provate a sentire il nome Roberto Baggio? Beh se lo avete visto giocare sul campo, un brivido sulla schiena vi scenderà sicuramente, ma che vita fa oggi il campione? A darci un aggiornamento è la figlia Valentina, che lo ha immortalato accanto alla sua Panda 4x4.

Esattamente, Roberto Baggio adora andare in montagna e lavorare in campagna girando con una comoda Panda 4x4, e neppure uno degli ultimi modelli ma una Panda dal design classico, la più amata dai fan del marchio torinese. Assieme alla foto, pubblicata su Instagram, la figlia Valentina Baggio ha scritto: “Life in Veneto Autumn Edition”, dopo pochi minuti i fan del codino si sono scatenati sul social network.



C’è chi ha scritto “In assoluto la macchina top player insieme ad un eterno top player”, e ancora “Ah quindi Dio ha una Panda 4x4?”, “Il Divin Codino col Divin Pandino”, “Il mitico Roby con la mitica Panda, due certezze”. Insomma si è innescato un classico fenomeno virale, che ha fatto arrivare la fotografia su parecchi magazine nazionali, il nostro compreso. In basso trovate il post originale di Instagram dal profilo di Valentina Baggio, se scorrete le foto trovate anche quella della Panda 4x4 con Roberto Baggio.



Se siete grandi fan della Panda, vi ricordiamo che sta per arrivare un aggiornamento 2021.