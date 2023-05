Robert Downey Jr. trasforma le sue auto termiche in elettriche: ecco il suo nuovo show

Robert Downey Jr., attore divenuto famosissimo interpretando Iron Man, è al timone di un nuovo show per HBO Max, dal titolo Downey's Dream Cars, le auto da sogno di Downey. Nel programma il divo hollywoodiano trasformerà alcune sue classiche auto termiche in vetture elettriche.

In poche parole il buon Robert sarà protagonista di uno show in cui verrà mostrata l'arte del Restomod, che consiste appunto nel trasformare le auto da termiche ad elettriche, e solitamente lo si fa per vetture datate.

Molti gli esempi a riguardo, come le Porsche 993 di Lab Eleven, tutte Made in Italy, ma anche la Panda Restomod in versione fuoristrada, i cui ordini sono scattati poche settimane fa.

Nella nuova serie tv di HBO sarà possibile seguire passo passo i vari progetti in cantiere e il programma sarà disponibile dal 22 giugno inizialmente negli Stati Uniti e in seguito anche in Italia, anche se per ora non vi è ancora certezza.

Robert Downey Jr. sarà il conduttore ma anche co-produttore insieme alla Matador Content di Boat Rocker. "Siamo ciò che guidiamo e, avendo accumulato una formidabile collezione di auto d'epoca nel corso degli anni – le parole dell'attore - mi sono reso conto di essere un ipocrita, visto che nel 2019 ho fondato la Footprint Coalition per promuovere le tecnologie che mitigano il cambiamento climatico. Fortunatamente, sono un po' un sognatore. Gli ultimi tre anni sono stati un esperimento di speranza, in cui ho coinvolto le menti migliori e più brillanti per valutare, educare, elevare e decarbonizzare questi veicoli così da dimostrare il potenziale illimitato della risoluzione creativa dei problemi".

Robert Downey Jr. vanta nella sua collezione una serie di veicoli americani anni '60 e '70, (fra cui una Chevrolet Corvette Stingray), che grazie ad un team di ingegni e meccanici trasformerà appunto in auto elettriche. "Quello che stiamo facendo qui, nessuno l'ha mai fatto prima", conclude l'attore.