Robert Downey Jr. sfoggia la sua Porsche... bicicletta: un'E-bike da 11.000 euro

Dopo Fedez che ha mostrato la sua nuova Ferrari Roma, tocca ad un altro VIP sfoggiare il suo bolide, leggasi Robert Downey Jr.

L'attore americano, divenuto famosissimo con Iron Man, da pochi giorni vincitore dell'Oscar per la sua recitazione straordinaria in Oppenheimer, è stato catturato dai paparazzi in quel di Malibù, la stessa cittadina dove pochi giorni fa Will Smith ha preso una multa per eccesso di velocità.

Attenzione però, Robert non era a bordo di qualche fuoriserie europea o americana ma semplicemente di una e-bike. Stava infatti godendosi l'aria aperta in compagnia del figlio 30enne Indio a bordo di una splendida bicicletta elettrica a firma Porsche.

Forse non tutti sanno che la gloriosa azienda di Stoccarda è entrata nel mercato delle bici green da tre anni, e la due ruote sfoggiata da RDJ è una eBike Sport 2nd Gen. che in Italia ha un listino di 11.175 euro (potrebbe essere anche la 3rd Gen che costa invece 10.253 euro), poco meno di una city car.

L'attore è da sempre un grande appassionato dei mezzi a impatto zero e di recente è divenuto protagonista di uno show in cui trasforma auto d'epoca in elettriche. Sia la seconda generazione quanto la terza generazione di e-bike Porsche montano componenti Shimano (cambio, motore e batteria), freni a disco Magura e altri elementi di assoluta qualità che giustificano appunto l'alto prezzo. Gli pneumatici sono invece Continental Race King, con l'aggiunta di un telaio in carbonio che rende le due bici assolutamente leggere, oltre ad ammortizzatori per una guida confortevole.

Il modello di e-bike più caro in vendita è la Porsche eBike Cross Performance EXC, che costa 14.251 euro, ed è disponibile in sei splendide colorazioni fra cui Verde Mamba, Rosso Carminio e Blu Squalo, gli stessi che poi ritroviamo anche sulle vetture del marchio di Stoccarda.

