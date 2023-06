A Robecco sul Naviglio un mezzo d'eccezione per i vigili: una Porsche Macan

Dopo l'Alfa Romeo Tonale dei Carabinieri, e la Land Rover Defender della Polizia, un'altra vettura molto interessante arriva in dotazione alle forze dell'ordine italiane. Stiamo parlando precisamente della Porsche Macan.

Lo splendido SUV tedesco è da qualche giorno a disposizione della polizia municipale del Comune di Robecco sul Naviglio, e sarà utilizzata in particolare per il trasporto degli organi, a supporto del progetto "Robecco per la vita".

Nonostante l'auto sia a costo zero per l'amministrazione comunale, non sono mancati i classici leoni da tastiera pronti a fare polemica per ogni cosa. "Si tratta di un mezzo salva vita e per noi la vita è la cosa più importante – fanno sapere dal comando della polizia municipale di Robecco – per questo laddove noi riceviamo un mezzo come questo in maniera gratuita noi diciamo si e lo diciamo con convinzione".

Il comandante Gianluca Salice ha poi aggiunto, in merito ai numerosi commenti negativi social: "Stiamo vagliando con attenzione tutto quanto è stato scritto se qualcuno ha ecceduto e ha diffamato il nostro operato non esiteremo a presentare denuncia. Quello che facciamo, per quanto concerne il servizio di trasporto organi, è completamente gratuito. Ai cittadini non costa nulla".

Sulla vicenda si è espressa anche la sindaca robecchese, Fortunata Barni, che ha cercato di smorzare le polemiche che si stavano facendo sempre più accese. Il mezzo è ovviamente costoso a livello di manutenzione, carburante e assicurazione, ma era stato confiscato di conseguenza è stato messo a disposizione della polizia locale in maniera gratuita: perchè non sfruttarlo?

Non conosciamo l'allestimento e la versione della Porsche Macan in possesso dei vigili di Robecco, ma il SUV tedesco ha un motore 6 cilindri con una cilindra di 2.894 cm cubici, una coppia massima di 520 Nm e 280 cavalli di potenza. La sua velocità di punta è di 259 chilometri all'ora mentre il consumo medio dichiarato è di 11,1 litri di benzina ogni 100 chilometri percorsi.