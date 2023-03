Rob Smedley e il rapporto di Michael Schumacher col box: 'Ecco quello che ci diceva'

L'ex ingegnere di pista di Ferrari, Rob Smedley, è stato protagonista del recente podcast di Sky Sports F1, e nell'occasione ha parlato della Rossa e di Michael Schumacher. L'ex uomo di Maranello ha voluto soffermarsi su un aspetto particolare del carattere di Schumi.

Quando Schumacher arrivò in Ferrari, nel 1996, dovette affrontare anni difficili e frustranti, in cui la macchina sembrava sempre ad un passo dal titolo ma mai vincente. Il tedesco riuscì a conquistare il campionato solo dopo 4 anni di lotte, ma nel corso di quel periodo difficile non si arrese mai, e soprattutto, non perse la fiducia nel suo team.

E' stato questo secondo Rob Smedley uno dei segreti che permise alla scuderia di dare vita ad una vettura che poi dominò il Mondiale di Formula 1 per 5 anni di fila dal 2000 al 2004, scrivendo pagine leggendarie del motorsport.

“Michael ha attraversato tanti momenti difficili – ha raccontato Smedley – ma non l'ho mai visto nemmeno una volta lamentarsi privatamente delle persone o lamentarsi in un modo che non creasse quello che io chiamo un 'conflitto positivo'. Lui non criticava mai ma al massimo cercava di essere trasparente per fare chiarezza su un determinato problema, ma andando sempre tutti insieme nella stessa direzione”.

E ancora: “Aveva completa fiducia nel team tecnico e quella fiducia è stata confermata. E' stato un fattore motivante e aiutava la squadra dicendo 'va bene, mi fido di te, so che realizzerai una buona monoposto'. E alla fine abbiamo prodotto ottime vetture, abbiamo prodotto delle auto degne di vincere i campionati del mondo”.

E fra le vetture storiche anche la mitica monoposto del primo mondiale di Michael Schumacher andata di recente all'asta. Secondo il 49enne ingegnere inglese non è da escludere che anche per Leclerc e Sainz possa accadere la stessa cosa: devono credere nel lavoro del team e dei meccanici, criticare in maniera positiva, e chissà che alla fine non possa veramente venire fuori una monoposto campione del mondo.

La Rossa ha debuttato quest'anno nel peggiore dei modi ma le cose potrebbero cambiare a breve visto che a Imola dovrebbe debuttare la Ferrari SF-23 EVO con una serie di importanti modifiche.