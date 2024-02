Roadlite 4, la bici Canyon più economica potrebbe essere un best buy

Mentre il mercato fa a gara a lanciare l’e-bike più potente, oppure quella più leggera in assoluto, Canyon torna alle origini, all’essenza, con un modello muscolare dal design irresistibile. Parliamo della nuova Canyon Roadlite 4.

Anche se il prezzo potrebbe non sembrarvi particolarmente basso, parliamo comunque di un modello Canyon, il più accessibile dell’intero listino. La Roadlite 4 è leggera e solida e viene proposta a un prezzo di listino di 699 euro, con possibilità di pagare a 19,95 euro al mese direttamente sul sito Canyon. Il suo peso è di 9,96 kg, Canyon avrebbe potuto fare sicuramente meglio utilizzando del carbonio al posto dell’alluminio ma il prezzo sarebbe salito...

Secondo il produttore, è una bici muscolare perfetta per il fitness, per gli spostamenti veloci e gli allenamenti ad alta intensità. Il cambio è affidato a uno Shimano CUES U6000, un modello ultra resistente e affidabile nel tempo, i freni invece sono a disco idraulici sempre firmati Shimano, modello MT200. Per gli pneumatici di primo equipaggiamento Canyon ha scelto degli Schwalbe G-One Speed da 30 mm, adatti all’asfalto come allo sterrato.

Oltre alla Roadlite 4 “standard” trovate a listino anche una Roadlite 4 mid-step, disponibile anche in colorazione Olympic Blue oltre alla Shadow Grey. Ha sempre un costo di 699 euro ma ha il tubo della sella ribassato, per una migliore accessibilità. Le taglie vanno dalla XS alla 2XL, bisogna però essere fortunati a trovare la disponibilità dei modelli. Le prime consegne dei modelli in stock sono previste fra il 25 marzo e il 5 aprile 2024.