Rivoluzione Volkswagen: solo 3 anni di sviluppo per le nuove auto e meno prototipi

Per anni Tesla è stata criticata di star applicando un metodo troppo “sperimentale” nello sviluppo di automobili, accorciando i tempi e riducendo i test per portare i prodotti sul mercato il prima possibile. Ora tutto questo diventa una necessità anche per colossi come Volkswagen, che mira ad avere 10 miliardi di euro a disposizione entro il 2026.

Per raggiungere tale obiettivo lo storico marchio di Wolfsburg ha deciso di attuare alcune importanti modifiche al suo piano di sviluppo, strizzando l’occhio proprio al “metodo Tesla”. Di cosa si tratta? Lo scorso 29 novembre 2023 il CEO di Volkswagen Thomas Schafer aveva confessato al mondo di non sentirsi più competitivo come azienda. Questo ha portato il marchio a fare scelte drastiche a 360 gradi, ad esempio lo sviluppo di una nuova auto non impiegherà più 50 mesi come accade adesso (poco più di 4 anni) ma 36 mesi (3 anni esatti). Il tutto sarà ovviamente fatto “senza sacrificare la qualità o la sicurezza”, ha fatto sapere Volkswagen.

Cambia anche la politica delle auto test, che verranno prodotte in meno unità: nei 36 mesi di sviluppo, sarà prodotto il 50% di prototipi in meno. Volkswagen ha ribadito ulteriormente che questo non impatterà sulla qualità dei veicoli ma che si tratta solo di ottimizzare i procedimenti di verifica. Questa novità dovrebbe bastare a mantenere nelle casse dell’azienda 400 milioni di euro l’anno.

Altre misure prevedono l’adozione di servizi di approvvigionamento più convenienti, attività post-vendita migliorate e tempi di produzione ottimizzati. Queste tre iniziative dovrebbero far risparmiare 770 milioni di euro all’anno. Ovviamente ci sarà un piccolo sacrificio anche sul fronte delle risorse umane: Volkswagen offrirà dei bonus di pre-pensionamento ai lavoratori nati nel 1967 e ai diversamente abili nati nel 1968. Inoltre saranno congelate le nuove assunzioni, affinché vi sia un risparmio del 20% sui costi di gestione amministrativa.

Volkswagen è dunque in piena fase di “spending review”, con i primi frutti che dovrebbero arrivare già nel corso del prossimo anno.