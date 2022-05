Rivoluzione strisce gialle a Milano: addio tagliando, apertura a leasing e comodato

La città di Milano è tappezzata di strisce gialle, ovvero di quei parcheggi riservati ai residenti che fino a ieri 3 maggio necessitavano di un contrassegno cartaceo sul parabrezza. Da oggi 4 maggio non servirà più: scopriamo le nuove regole.

A partire dal 4 maggio 2022 non sarà più necessario mostrare il tagliando cartaceo per parcheggiare sulle strisce gialle dei residenti a Milano. Cambiano infatti le modalità di controllo, con la polizia locale che potrà controllare a tappeto le targhe dei veicoli in sosta in maniera automatizzata con appositi device (a Milano è attivo l'Occhio dell'Aquila).

Dite dunque addio al buon vecchio contrassegno cartaceo, diventato improvvisamente obsoleto, questa però non sarà l'unica novità. Il Comune di Milano ha promesso una procedura più snella e pratica per l'ottenimento del permesso di sosta per i residenti e non: la procedura sarà online, semplificata e accessibile a più categorie, mentre fino a ieri era riservata solo ai residenti con auto di proprietà. Ora infatti anche chi ha un veicolo in leasing o in comodato d'uso potrà richiedere un permesso online per parcheggiare sulle strisce gialle, che verrà inoltre rilasciato immediatamente, saranno poi gli operatori comunali a effettuare i controlli e a chiedere eventualmente documenti aggiuntivi.

Anche i non residenti potranno presentare un'autocertificazione online, il cui pass sarà attivo dopo il pagamento sulla piattaforma pagoPA. Il Comune vuole dunque che tutte le richieste arrivino in maniera telematica, ci si potrà in ogni caso recare fisicamente presso l'infopoint dell'Area B e dell'Area C in Piazza Duomo previo appuntamento.