Rivoluzione Stellantis: veicoli commerciali Peugeot, Citroen e Opel saranno solo elettrici

Stellantis, che al suo interno include marchi di prim'ordine come Peugeot, Citroen e Opel, vuole spingere in maniera decisa sull'elettrificazione. Non a caso l'azienda ha annunciato che i veicoli commerciali dei suddetti marchi saranno solo elettrici in Europa già a partire da questo 2022.

Una rivoluzione in piena regola che va a sfidare le attuali leggi del mercato "Professional". Peugeot metterà in campo i nuovi Rifter e Traveller/Expert, Citroen invece giocherà con il Berlingo e lo SpaceTourer. Opel, infine, renderà elettrici i suoi Combo Life, Vivaro Combi e la Zafira Life. Tutti questi veicoli saranno 100% elettrici già da quest'anno (anche per sfidare la concorrenza del nuovo Ford e-Transit), dai listìni spariranno le varianti a benzina e gasolio.

La rivoluzione partirà già da questo mese di gennaio 2022 sia in Unione Europea che nel Regno Unito. I nuovi veicoli si chiameranno e-Rifter, e-Expert (o e-Traveller), e-Berlingo, e-Spacetourer, Combo-e Life, Vivaro-e Combi e Zafira-e Life, avremo dunque una "e" in aggiunta ai classici nomi di sempre.

Le novità elettriche per questi marchi non finiscono qui: Opel ha già annunciato di voler lanciare una Astra-e 100% elettrica nel 2023 (ecco la nuova Opel Astra 2022), per diventare solo elettrica nel 2028, Peugeot invece ha intenzione di offrire una variante a zero emissioni della sua premiata 308: arriverà nel 2023 sia in versione hatchback che wagon. La decisione di Stellantis lascerà invariato il listino commerciale di Fiat, che a oggi è leader del mercato in diversi Paesi grazie alle sue motorizzazioni a benzina e diesel.